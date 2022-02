गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसा (Road Accident In Gopalganj) हो गया. कुचायकोट थाना क्षेत्र के माधोमठ के पास एक बाइक पर सवार चार लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए. जिसमें से दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत (Two Died In Road Accident In Gopalganj) हो गई. वहीं दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया.

एक अन्य घायल का इलाज गोपालगंज सदर अस्पताल में चल रहा है. सड़क हादसे में यूपी के कुशीनगर जिले के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के रामपुर पट्टी गांव निवासी नीतीश राय की पत्नी सुषमा देवी और उसके चार वर्षीय पुत्री वंशिका राज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतका के भाई रोहित राय और उसकी मामी जख्मी हो गई. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया.

घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि सुषमा अपने चार वर्षी पुत्री के साथ गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव में अपनी बहन की शादी में शामिल होने आई थी. दस फरवरी को शादी हुई. जिसके बाद महिला अपने भाई और मामी के साथ बाइक पर सवार होकर थावे दुर्गा मंदिर दर्शन करने जा रही थी. इसी दौरान माधोमठ के पास पीछे से एक तेज रफ्तार पीकअप ने बाइक में टक्कर मार दी.

टक्कर लगते ही सभी लोग सड़क पर गिर गए. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने चारों को रौंद दिया. जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो लोग घायल हो गये. स्थानीय लोगों के मदद से दोनों जख्मियों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. इधर घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

