.

कैमूर में दर्दनाक सड़क हादसा.. ट्रक में आग लगने से ड्राइवर और खलासी जिंदा जले Published on: 1 hours ago |

Updated on: 54 minutes ago

बिहार के कैमूर के कुदरा थाना इलाके के पुसौली बाजार के समीप दो ट्रकों में भीषण टक्कर (Collision Between Two Trucks In Kaimur) हो गई. इस हादसे में एक ट्रक के केबिन में आग लग गई, जिससे ट्रक में फंसा ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए (Driver And Khalasi Died Due To Fire In Truck In Kaimur). जानकारी के अनुसार, दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना गुरुवार देर रात की है. बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक मोहनिया की तरफ आ रहे थे. इसी दौरान दोनों ट्रक में जोरदार टक्कर हो गया. बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद कोयला लदे ट्रक के केबिन में आग लग गई. केबिन में फंसे रहने के कारण दोनों बाहर निकल नहीं पाए और दोनों जिंदा जल गए. इधर, घटना की सूचना पर दमकल विभाग और कुदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि अभी तक मृतक ड्राइवर और खलासी की पहचान नहीं हो पायी है.