गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में ज्वेलरी दुकान में लूट (Looted From Gold Trader in Gopalganj) मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होने से सार्रफा व्यापारियों में आक्रोश है. गोपालगंज जिले के थावे बाजार में मां दुर्गे ज्वेलरी शॉप में डकैती (Looted in jewelery shop in Gopalganj) के मामले में पांच दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली है. अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सर्राफा कारोबारियों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है. सुबह से थावे, मीरगंज, सासामुसा, गोपालगंज समेत विभिन्न प्रखण्डों में सर्राफा कारोबारी अपनी दुकानें बंद कर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन कर आगजनी की.

नाराज व्यापारियों ने लुटेरों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की. सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि, 25 जनवरी को हुई डकेती की घटना के बाद अबतक पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की है जबकि सीसीटीवी कैमरे में भी अपराधियों की तस्वीर और लूट की सभी गतिविधियां शामिल है. बता दें कि 25 जनवरी की दोपहर हथियारबंद अपराधियों ने एक करोड़ के सोना-चांदी की लूट की थी. (Gold and Silver Jewelery Worth One Crore Looted ) पुलिस ने जांच के बाद 24 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था लेकिन अबतक कोई सुराग नहीं मिला है.

बताते चलें कि बिहार के गोपालगंज में स्वर्ण व्यवसायी से लूट हुई थी. थावे थाना क्षेत्र के पॉश इलाके में दिनदहाड़े स्वर्ण दुकान में बदमाशों ने जमकर लूटपाट की थी. लूट की यह घटना दोपहर की है, जहां, दो बाइक पर सवार चार की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने दुकान पर धावा बोल दिया. बदमाशों ने गन प्वाइंट पर दुकानदार से सोने और चांदी के गहनों की लूट कर ली और जाते-जाते दो राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी.

