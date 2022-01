गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में स्वर्ण व्यवसायी से लूट (Robbery From Gold Trader in Gopalganj) हुई है. . जहां थावे थाना क्षेत्र के पॉश इलाके में दिनदहाड़े स्वर्ण दुकान में बदमाशों ने जमकर लूट पाटकी है. लूट की यह घटना दोपहर की है, जहां दो बाइक पर सवार चार की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने दुकान पर धावा बोल दिया. बदमाशों ने गन प्वाइंट पर दुकानदार से 60 लाख के सोने और चांदी के गहनों की लूट (Gold and Silver Jewelery Worth 60 Lakhs Looted) कर ली और जाते जाते दो राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी.

गोपालगंज जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है. आए दिन अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं. लूट और चोरी जैसी घटनाएं आम बात हो चुकी है. पटना और सिवान के बाद गोपालगंज में लुटेरों ने स्वर्ण व्यवसायी को निशाना बनाया है. ताजा मामला थावे थाना क्षेत्र के थावे बाजार का है, जहां स्टेट बैंक के ठीक सामने ललन प्रसाद की सोने चांदी की दुकान है. इस दौरान बदमाशों ने दिन के उजाले में हथियार से लैस होकर दुकान पर धावा बोल दिया और दुकान पर बैठे स्वर्ण व्यवसायी की कनपटी पर हथियार सटा कर आभूषण लूट लिए.

गोपालगंज में ज्वैलरी शॉप में लूट

स्थानीय दुकानदारों को इस घटना की कानों कान भनक तक नहीं लगी. जब बदमाश लूट कर भाग रहे थे और फायरिंग की तब स्थानीय दुकानदारों और अन्य लोगों को इसकी जानकारी हुई. जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है. वहीं, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगह छापेमारी की जा रही है.

इस दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि चार की संख्या में अपराधियों ने 1 किलो सोना के अलावा 15 से 20 किलो चांदी लूट ली है. जिसकी अनुमानित राशि 50 से 60 लाख है. फिलहाल, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों और स्वर्ण व्यवसायियों में आक्रोश है. पूरे बाजार को बंद कर व्यवसायियों ने आक्रोश व्यक्त किया और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है.

