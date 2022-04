गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले (Crime in Gopalganj) के सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई (Fight Between two groups In Sadar Hospital) है. इलाज के लिए पहुंचे दो पक्षों के मरीज के परीजन आपस में भिड़ गए. जिसे अस्पताल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर लात और घूंसे चलाई. जिससे अस्पताल में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. वहीं, सदर अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए दोनों पक्षों के लोगों पर हल्का बल प्रयोग कर अस्पताल से बाहर किया.

ये भी पढ़ें: VIDEO : देखिए किस तरह जंग का मैदान बना कैमूर का कोनहरा गांव, लाठी-डंडा तो छोड़िए गोलियां भी चलने लगी

गोपालगंज सदर अस्पताल में मारपीट: दरअसल, मांझा थाना क्षेत्र के सिकमी गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी. मारपीट के दौरान दोनों पक्ष के करीब चार लोग घायल हो गए थे. बाद में दोनों पक्ष के घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने पहुंचे घायल और उनके परिजनों ने एक दूसरे को गाली-गलौज करने लगे. जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की.

सुरक्षा कर्मियों ने मामले को कराया शांत: वहीं, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मारपीट की सूचना मिलते ही सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंच कर पहले दोनों पक्षों को काफी समझाने की कोशिश की. लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने लाठियां भांजी और हंगामा कर रहे लोगों को बाहर निकाला साथ नगर थाना को मामले की सूचना दी. सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने बेवजह अस्पताल में घूम रहे लोगों को बाहर निकाला और मामला शांत कराया.

ये भी पढ़ें: भोजपुर में पुलिस के सामने ही जमकर हुई मारपीट, देखें VIDEO

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP