पश्चिमी चंपारण (बगहा): बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां मुर्गी के दाना चुनने को लेकर दो भाइयों में विवाद (Dispute Between Brothers in West Champaran) हो गया. दरअसल मुर्गी अपने दाना चुगने के लिए भाई के दरवाजे पर पहुंच गई. इसके बाद दोनों भाइयों में कहासुनी होने लगी (Controversy Over Hen in Bagaha) और वे एक दूसरे से लड़ पड़े. इसके बाद एक भाई के परिजनों ने दूसरे भाई के परिजनों पर लाठी-डंडे से हमला (Fight between brothers over Hen) कर दिया. जिससे एक महिला समेत दो लोग घायल हो गये. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरवाजे पर मुर्गी जाने से विवाद: बताया जाता है कि बगहा थाना के चखनी छतरौल गांव के रहने वाले सलाउद्दीन अंसारी की मुर्गी उनके भाई जलाउद्दीन अंसारी के दरवाजे पर चली गयी. जिससे आक्रोशित जलाउद्दीन अंसारी और उनके परिवार के लोगों ने अपने भाई सलाउद्दीन अंसारी और उनकी पत्नी को लाठी-डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

भाई करता है प्रताड़ित: वहीं, इस पूरे मामले में घायल सलाउद्दीन बताया कि उसका भाई हमेशा उसके साथ मारपीट करता रहता है और उसके परिवार को भी हमेशा प्रताड़ित करता है. इसके जमीनी विवाद भी एक वजह है. जिसको लेकर वह हमेशा मामूली बातों पर भी झगड़े को लेकर उतारू रहता है और कोई न कोई वजह खोज कर लड़ाई करता है. इस मामले को उसने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

