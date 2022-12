डीएम से मिलने पहुंचे किसान

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में यूरिया की किल्लत (Shortage of Urea in Gopalganj) और कालाबाजारी से हाहाकार मचा हुआ है. जिले के विभिन्न प्रखण्डों के सैकड़ों किसान आज समाहरणालय पहुंचे. इस दौरान किसानों ने जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी से मिलकर यूरिया के कालाबाजारी पर रोक लगाने और किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने की मांग (Farmers met DM regarding urea in Gopalganj) की. जिला समाहरणालय पहुंच सैकड़ों किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि यूरिया नहीं मिलने से उनके खेतों में लगे फसल बर्बाद हों रहे हैं साथ ही कई ऐसे किसान है, जो ब्लैक में यूरिया खरीद रहे हैं.

यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग: दरअसल जिले के किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. आय दिन किसान अपनी परेशानी से जूझते रहे हैं और एक बार फिर किसानों में यूरिया को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. पिछले कई दिनों से यूरिया नही मिलने के कारण किसानों की बैचेनी बढ़ने लगी है. बढ़ती परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को जिला समाहरणालय में सैकड़ो की संख्या में विभिन्न प्रखण्डों से सैकड़ों किसान पहुंच गए. इस दौरान किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी से मिल कर अपनी दुखड़ा सुनाते हुए यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लागाने और यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है.

"सरकार हम लोगों पर ध्यान नही दे रही है. किसानों की परेशानी से सरकार को कोई लेना देना नहीं है. पिछले कई दिनों से यूरिया नहीं मिलने के कारण हमारी फसले बर्वाद हो रही है. गेंहू की फसल पीली हो रही है. मजबूरी में दुगने तिगुने दामों पर यूरिया खरीद कर फसल में डाला जा रहा है. जिसके पास पैसे नहीं है उनकी फसल बर्बाद हो रही है. इससे नाही शासन को और नाही प्रशासन को कोई मतलब है." :-किसान



