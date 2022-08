गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज जिले में मासूम बच्चे ने दुकान के बाहर रखे कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल को छू लिया. इससे नाराज दुकानदार ने हैवानियत की हद को पार करते हुए मासूम की बेरहमी से पिटाई (Child Beaten By Shopkeeper) कर दी. दुकानदार यहीं नहीं रुका उसने बच्चे का गला दबाते हुए पटक दिया. इस दौरान बच्चा गंभीर रूप से घायल हो (Child Brutally Beaten In Gopalganj) गया. घायल बच्चे को गोपालगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह मामला जिले के मांझा थाना क्षेत्र (Manjha Police Station Of Gopalganj ) के कर्णपुरा गांव का है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

"पड़ोसी हमेशा ही बेवजह विवाद करता रहता है. शनिवार की शाम बच्चे ने पड़ोस के दुकान पर गया और एक कोल्ड ड्रिंक्स का खाली बोतल उठा लिया. बोतल उठाते ही वह आक्रोशित हो गया. इसके बाद दुकानदार बच्चे को दुकान से कुछ दूरी पर लेकर गया और उसके गला दबाते हुए जमीन पर उठाकर पटक दिया. मामले की जानकारी मिलते ही हमलोग पहुंचे तो मेरा बेटा घायल पड़ा था."- अजय साह, घायल बच्चे के पिता

मासूम की हालत गंभीर, इलाज जारीः मासूम बच्चे की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव निवासी अजय साह के साढ़े चार वर्षीय पुत्र गंगाधर कुमार के रूप में की गई है. डॉक्टरों के अनुसार घायल की बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है. अजय साह ने बताया कि बच्चे की चिल्लाने के आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ी-दौड़ी वहां पहुंची तो देखा कि बच्चा वहीं घायल पड़ा हुआ था. इसके बाद हमलोग तत्काल उसे वहां से उठाकर पास के प्राथामिक स्वास्थय केंद्र में इलाज के लिए लेकर गये. वहां सुधार नहीं होने पर उसे लेकर गोपालगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे हैं.

