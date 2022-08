गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में एक अजीब मामला देखने को मिला है. जिले के सदर अस्पताल में बीमार बकरी को इलाज के लिये एक शख्स इमरजेंसी वार्ड (person took goat to emergency ward for treatment in gopalganj) में लेकर पहुंचा. वो बकरी को बिना डॉक्टर से दिखाये वापस जाने को तैयार नहीं था. उस व्यक्ति को काफी समझा-बुझा कर सुरक्षाकर्मियों ने उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बाहर भेज दिया. इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.



बीमार बकरी को लेकर पहुंचा अस्पताल: दरअसल सदर अस्पताल में हुए इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video From Gopalganj) हो रहा रहा है. वहीं इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति सदर अस्पताल गोपालगंज के इमरजेंसी वार्ड के मुख्य गेट पर बकरी के साथ पहुंचा है और डॉक्टर से अपने बकरी के इलाज कराने पर अड़ा हुआ है. हालांकि सदर अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा.

मवेशियों का इलाज यहां नहीं होता: अस्पताल में मौजूद लोगों ने बताया कि इस अस्पताल में इंसानों का इलाज किया जाता है. उसे बताया गया कि मवेशियों का इलाज यहां नहीं किया जाता है. सुरक्षाकर्मियों ने वृद्ध शख्स को समझाया कि इसे लेकर मवेशियों के अस्पताल में लेकर जाइये, पर वह कुछ भी मानने को तैयार नही था. जबकि काफी कोशिशों के बाद उसे सदर अस्पताल से बाहर भेजा जा सका.

वहीं सदर अस्पताल वाले मामले में मौजूद शख्स की पहचान नगर थाना क्षेत्र हरखुआ गांव निवासी है. पिछले कुछ दिनों से उस व्यक्ति की बकरी बीमार थी. जिसके बाद वह अपने बकरी को गोद में लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंच गया. सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर उस व्यक्ति की हरकत देखने वालों की भीड़ जुट गयी.





नोट- इस वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नही करता है.