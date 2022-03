गया: बिहार के गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के अतरी थाना प्रभारी प्रशांत कुमार (Atri police station SHO Prashant Kumar) द्वारा तालिबानी फरमान जारी किया गया है. जिसमें आम व्यक्ति या पत्रकारों के थाने में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इसके लिए उक्त थानेदार ने थाने के मुख्य द्वार पर ही चौकीदार (Watchman At Atri Police Station) की तैनाती कर दी है, जो किसी भी आम व्यक्ति या पत्रकार (No entry of common people at atri thana in gaya) को अंदर नहीं जाने दे रहा है.

थाने में लोगों की नो एंट्री: जब कुछ पत्रकार अतरी थाना के द्वार पर पहुंचे तो चौकीदार तुलसी यादव द्वारा प्रवेश करने पर रोक दिया गया. जब चौकीदार से अंदर नहीं जाने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि बड़ा बाबू ने आदेश दिया है, पत्रकार हो या कोई और व्यक्ति, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा. आखिर अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाएगा ? यह पूछने पर निराले अंदाज में चौकीदार तुलसी यादव खैनी ठोकते हुए कहता है कि बस यही आदेश है. बड़ा बाबू बोले हैं, कोई अंदर नहीं जाएगा.

भ्रष्टाचार की खबरें छपने से नाराज थानेदार : गौरतलब है कि अतरी थाना के थानेदार प्रशांत कुमार विगत 3 सालों से इसी थाने में बने हुए हैं. इस दौरान बालू माफियाओं व शराब माफियाओं से उनके काफी अच्छे संबंध हो गए हैं. जब कुछ स्थानीय पत्रकारों द्वारा इससे संबंधित खबर छापी गई तो वे नाराज हो उठे और इस तरह का आदेश दे डाला. अब इसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चा हो रही है.

बोले डीएसपी- 'थाने पर जनता का अधिकार': वहीं इस संबंध में नीमचक बथानी अनुमंडल के डीएसपी विनय कुमार शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश कहीं से सही नहीं है. पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. अगर इस तरह का बेतुका आदेश दिया गया है तो कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि थाना पर आम जनता का हक होता है. थाने में आम जनता या पत्रकार के आने-जाने पर कोई रोक नहीं लगा सकता है.

