दरभंगा: जिले में प्रेम प्रसंग का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां इश्क में प्रेमी (Lover Cut The Vein in Darbhanga) ने ऐसा रास्ता अख्तियार किया कि प्रेमिका को उसकी बात माननी पड़ी. दरअसल अपनी प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमी ने उसके सामने ऐसी शर्त रखी कि प्रेमिका प्रेमी के सामने झुक गई और बिलख बिलख कर रोते हुए प्रेमी के शादी की शर्त को स्वीकार कर लिया. यह घटना पूरे इलाके में फैल गई. पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों परिवारों को समझाया बुझाया. उसके बाद परिवार की सहमति और पुलिस की उपस्थिति में बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित दुर्गा मंदिर (love marriage in Durga Mandir at Bahadurpur Block) में दोनों की शादी करा दी गई.

प्रेमी ने इस तरह से किया शादी के लिए प्रपोज: बताया जाता है कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के सचिन कुमार और अंजना भारती के बीच पिछले पांच साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी के लिए तैयार थे. लेकिन दोनों के परिवार वाले इसका विरोध कर रहे थे. सचिन हर हाल में अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था. लेकिन जब सचिन ने देखा कि प्रेमिका के साथ शादी नहीं हो पा रही है तो वो सीधे बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र पर पहुंच गया. इस केंद्र में प्रेमिका कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेती है. सचिन ने अंजना को बाहर बुलाकर पूछा शादी करोगी. जबतक प्रेमिका अंजना कुछ जवाब देती उससे पहले ही सचिन (Lover Asked Will You Marry And Cut The Vein) ब्लेड से अपने हाथ की नस काटने लगा और कहा कि तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी, तो मैं अपनी जान दे दूंगा.

प्रेमिका की काट दी दो अंगुली: वहीं खून बहता देख अंजना ने उसे बचाने के प्रयास किया तो उसके बाएं हाथ की दो अंगुली कट गई. इसे देख वहां अफरा तफरी मच गई. वहीं घटना की जानकारी जब बहादुरपुर थाना के प्रभारी को मिली तो मौके पर पहुंचकर दोनों प्रेमी जोड़ी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लाया गया. तब तक दोनों के परिवार के सदस्य भी आ गए. पुलिस के समक्ष दोनों परिवार वालों की सहमति से दर्जनों ग्रामीणों की उपस्थिति में दोनों प्रेमी युगल का विधिपूर्वक शादी करा दी गई.

शादी के बाद प्रेमी ने जताई खुशी: वहीं प्रेमी युवक सचिन कुमार ने कहा कि हम दोनों 5 वर्षों से प्यार करते थे. परिवार के लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे. इसके कारण मैं अपनी जान देने को तैयार था. थाने की पुलिस और मेरे परिवार की मदद से मुझे मेरा प्यार मिल गया और शादी भी हो गई है. मैं बीए पार्ट वन का स्टूडेंट हूं और पिकअप वैन चलाता हूं. जबकि प्रेमिका अंजना भारती बीसीए कर रही है. बचपन में ही मेरे पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद मेरी मां ने मेरा पालन पोषण किया. शादी से हमदोनों बहुत खुश हैं.

"हम दोनों ने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के शादी की है. हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से पसंद करते थे. घरवाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे. पुलिस वालों ने हमारी शादी करा दी. मेरी मम्मी, दादी, भाई सब शादी में शामिल हुए. बहादुरपुर थाना के बड़ा बाबू भी हमारी शादी में शामिल हुए हैं." - सचिन कुमार पासवान, प्रेमी





