गया: बिहार के गया में सोमवार को स्कूली बस ने एक मासूम बच्ची को रौंद (Bus Hit Girl Child in Gaya) दिया. जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. बच्ची की मौत से आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले (People Set Fire in Bus in Gaya) कर दिया. दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. वहीं, मौका पाकर बस का चालक और खलासी घटनास्थल से फरार हो गया. आक्रोशित लोगों ने पुलिस से बस ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की. घटना परैया थाना क्षेत्र के मीरगंज गांव के पास की है.

जानकारी के अनुसार टिकारी प्रखंड स्थित मगध इंटरनेशनल स्कूल की बस परैया की ओर जा रही थी. तभी मीरगंज के निकट सड़क पर मीरगंज के रहने वाले राम इकबाल यादव की एक वर्षीय बच्ची स्वीटी कुमारी खेल रही थी. वह खेलते-खेलते बस के पिछले पहिए के नीचे आ गई. जिससे बस उसे रौंदते हुए निकल गई. इस दौरान चालक बस को तेजी से भगाकर बालाजी घाट के निकट खड़ा कर दिया. इसके बाद चालक और खलासी दोनों मौके से फरार हो गए.

वहीं, बच्ची की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. इसके बाद पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया. दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग की.

