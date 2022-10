गया: बिहार के गया में स्नैचिंग (Chain Snatching In Gaya) करने वाले पेशेवर गिरोह का खुलासा हुआ है. ये अपराधी सिलसिलेवार तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. गया पुलिस इनका अपराधिक इतिहास खंगाला है, जिसमें ये चारों अपराधी दर्जनभर कांडों में संलिप्त पाए गए (Four Chain Snatcher Arrested In Gaya) हैं.

यह भी पढ़ें: लखीसराय में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी के बाइक के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार

गया में चेन स्नैचिंग करने वाले चार गिरफ्तार: गया पुलिस ने चैन स्नैचिंग की घटना करने वाले चार पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार कर गिरोह का उद्भेदन किया है. चारों की गिरफ्तारी अलग-अलग स्थानों से की गई. गया के एडिशनल एसपी मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते 3 अक्टूबर को गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र में स्नैचिंग की वारदात हुई थी. चंदौती थाना अंतर्गत हुए कांड के उद्भेदन के लिए एसएसपी हरप्रीत कौर के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी. कांड के खुलासे के लिए छापेमारी के दौरान चार चैन स्नैचिंग करने वाले पेशेवर अपराधियों को पकड़ा गया. इनका लंबा अपराधिक इतिहास भी पाया गया है.

''पकड़ाए अपराधियों में रिंकू पंडित शाहमीर तकिया निवासी, छोटू कुमार उर्फ बीसी उर्फ राहुल भैरव स्थान गोदावरी, विक्की कुमार उर्फ पिंटू शाह मीर तकिया दुर्गा स्थान, सुबोध कुमार मगध मेडिकल के चपरदह निवासी को गिरफ्तार किया गया है. इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है'' - मनीष कुमार, एएसपी, गया

एक ऑटो और आभूषण बरामद: घटना में प्रयुक्त ऑटो की बरामदगी की गई है. वहीं इन अपराधियों के पास से पीली धातु निर्मित 7 अंगूठी, चार कान का टॉप्स, 39 नाक का किल, एक लॉकेट एवं 5 मोबाइल बरामद किया गया है. गिरफ्तार युवकों के पर विभिन्न थानों में दर्जन भर कांड दर्ज हैं. छापेमारी में विधि व्यवस्था डीएसपी भारत सोनी, चाकन्द थानाध्यक्ष मोहन कुमार सिंह, चंदौती थानाध्यक्ष रणविजय सिंह आदि शामिल थे.