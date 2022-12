गया: विदेशी यात्रियों के कोरोना संक्रमित मिलने की संख्या बिहार के गया में बढ़ती जा रही है. दो और नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है. पिछले 3 दिनों के भीतर यह आंकड़ा 19 तक पहुंच गया है. वहीं, इसमें गया जिले के भी पांच स्थानीय लोग भी कोरोना संक्रमित मिले हैं. इस तरह यह आंकड़ा 19 का हो चुका है. गया के डीपीएम स्वास्थ्य निलेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है. (two more foreigners corona positive in gaya) (increasing cases of Corona in Bihar)

पढ़ें- बिहार में कोरोना बम फटा, गया में 5 स्थानीय लोग मिले संक्रमित, पटना में भी युवती पॉजिटिव

ताइवान और थाईलैंड के यात्री मिले पॉजिटिव: स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ताइवान और थाईलैंड के यात्री पॉजिटिव मिले हैं. इस तरह दो और विदेशी बौद्ध श्रद्धालु के पॉजिटिव मिलने के बाद अब कुल संक्रमित होने वाले विदेशियों की संख्या 14 पहुंच गई है. गौरतलब हो कि गया जिले में भी इसका प्रसार हुआ है और स्थानीय तौर पर गया के डुमरिया के रहने वाले 5 लोग भी संक्रमित मिले हैं. इस तरह गया जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 19 हो गई है.

"बुधवार को आई रिपोर्ट में दो और विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. एक ताइवान और दूसरा थाईलैंड का है. दोनों को आइसोलेट किया गया है. गया जिले में अब कुल 19 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 14 विदेशी बौद्ध श्रद्धालु या पर्यटक हैं."- निलेश कुमार, डीपीएम स्वास्थ्य, गया



गया एयरपोर्ट पर हुई जांच में मिले संक्रमित: इस संबंध में गया के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि गया में अब तक कुल 19 संक्रमित मिल चुके हैं. बुधवार को दो और पॉजिटिव मरीज मिले हैं. ये संक्रमित ताइवान और थाईलैंड के रहने वाले हैं. गया एयरपोर्ट पर हुई जांच में यह दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं.

रिपोर्ट में हुई पुष्टि: जानकारी के अनुसार गया एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच के बाद कई सैंपल जांच के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया था, जहां दो की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों विदेशी यात्रियों को आइसोलेट कर दिया गया है.

टीचिंग कार्यक्रम को लेकर गया पहुंच रहे विदेशी: गौरतलब हो, कि गया में सबसे पहले हवाई मार्ग से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले विदेशी बौद्ध श्रद्धालु पॉजिटिव मिलने शुरू हुए थे. उसके बाद अब गया के लोग भी संक्रमित मिले. हालांकि इसके बीच विदेशी बौद्ध श्रद्धालुओं पर्यटकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जारी है.

29 दिसंबर से शुरू है दलाई लामा की टीचिंगः दरअसल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों बोधगया में प्रवास कर रहे हैं. उनका टीचिंग प्रोग्राम 29, 30 और 31 दिसंबर को आयोजित है, जिसमें देश-विदेश के करीब 60 हजार से अधिक बौद्ध श्रद्धालु भाग लेंगे. उनके कार्यक्रम को देखते हुए कोरोना को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया है और अब 19 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में हाई अलर्ट करते हुए कोरोना जांच में बढ़ोतरी कर दी गई है.