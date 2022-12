बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

पटना: बिहार में लगातार विदेशियों का आना सीएम नीतीश कुमार के लिए सर दर्द बन चुका है. सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता प्रकट की है. सीएम भी स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में कोरोना का खतरा बढ़ा है. नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो जांच का इंतजाम शुरू से ही कर रहे थे. 40 हजार 50 हजार जांच तो हमेशा की जा रही थी. फिलहाल जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. (increasing cases of Corona in Bihar) (risk of corona infection in Bihar)

पढ़ें- कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा, इन दो बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बिहार पहुंच रहे विदेशी

बोले सीएम नीतीश-'बिहार में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ा': सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे यहां स्थिति ठीक थी लेकिन अब अलर्ट रहना है. अगर किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो इलाज की सारी व्यवस्था कर ली गई है. साथ ही सीएम ने वैक्सीनेशन के शॉटेज पर कहा कि बिहार में वैक्सीनेशन तो जारी है. ऐसा कोई दिन नहीं है जब चार से पांच हजार वैक्सीन ना किया जाए. केंद्र सरकार भी मान चुकी है कि कोरोना आ रहा है तो उनके लिए तो वैक्सीनेशन का इंतजाम केंद्र को ही करना चाहिए.

"कोरोना के खतरे के बारे में खबरें आ रही हैं. हमारे पास तो जीरो हो गया था लेकिन अब फिर बढ़ गया है. बाहर से लोगों के आने के कारण मामले बढ़ रहे हैं. जांच का इंतजाम है. पहले से जांच की पूरी व्यवस्था थी."- नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

विदेशियों ने बढ़ाई चिंता: बोधगया में विदेशी मेहमानों में कोरोना के मामले मिलने से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 29 दिसंबर से 3 दिनों का बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का कार्यक्रम बोधगया में होना है. बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. वहीं पटना सिटी गुरुद्वारा में भी गुरु गोविंद सिंह जयंती को लेकर प्रकाशपर्व मनाया जा रहा है. 29 दिसंबर को जयंती है और यहां भी बड़ी संख्या में देश-विदेश से मेहमान आ रहे हैं. ऐसे में बिहार में एक बार फिर से कोरोना को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं. (risk of corona infection in Bihar) (Dalai Lama sermon in gaya) (Prakash Perv In Patna City)

बोधगया में कोरोना संक्रमण: चीन में इन दिनों कोरोना कहर बरपा रहा है. इसके अलावा जापान सहित कई देशों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी दोनों कार्यक्रमों पर नजर है. अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी हुआ है लेकिन बोधगया में जिस प्रकार से विदेशी मेहमानों में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं. बीते दिनों बोधगया में 12 विदेशी पॉजिटिव पाए गए थे. अब गया जिले के डुमरिया प्रखंड क्षेत्र के 5 लोग भी संक्रमित (5 new corona infected found in Gaya) मिले हैं. इस तरह 12 विदेशी और 5 गया जिले के लोगों को मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 17 हो गई है.

दलाई लामा की टीचिंग और प्रकाशपर्व से चुनौती: दरअसल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों बोधगया में प्रवास कर रहे हैं. उनका टीचिंग प्रोग्राम 29, 30 और 31 दिसंबर को आयोजित है, जिसमें देश-विदेश के करीब 60 हजार से अधिक बौद्ध श्रद्धालु भाग लेंगे. उनके कार्यक्रम को देखते हुए कोरोना को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पटना सिटी गुरुद्वारा में भी गुरु गोविंद सिंह जयंती को लेकर प्रकाशपर्व मनाया जा रहा है. 29 दिसंबर को जयंती है और यहां भी बड़ी संख्या में देश-विदेश से मेहमान आ रहे हैं