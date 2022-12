ADG जितेंद्र सिंह गंगवार व गया एसएसपी हरप्रीत कौर

पटनाः बिहार के बोधगया में चीनी जासूस (Chinese spy in Bodh Gaya) की खबर से बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है. बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पर नजर रख रही कथित चीनी जासूस की खोज की जा रही है. इसके लिए पूरे गया शहर को अलर्ट कर दिया गया है. काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. CCTV से से चप्पे पर नजर रखी जा रही है. बताया जा रहा है कि चीन से शांग जियालोन नाम की एक महिला गया पहुंची है, जो दलाई लामा की जासूसी कर रही है.

यह भी पढ़ेंः गया में भारी सुरक्षा के बीच बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का तीन दिवसीय टीचिंग शुरू, देखें VIDEO

चीनी महिला की तलाश में बोधगया पुलिस : बता दें कि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा 22 दिसंबर को बिहार के बोधगया (Dalai Lama in Bihar) पहुंचे थे. तब से वे यहां प्रवास कर रहे हैं. इस बीच, बुधवार को गया पुलिस ने संदिग्ध चीनी महिला का स्केच जारी (Sketch of Chinese spy released in Gaya) किया था. पुलिस ने खुलासा किया था कि शांग जियालोन नाम कि यह महिला चीन की जासूस हो सकती है और इसे बोधगया में दलाई लामा के प्रवचन के दौरान देखा गया था. दलाई लामा इन दिनों बोधगया में हैं. वहीं गया पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इस महिला के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो तो बोधगया पुलिस को 9431822208 या वरिय पुलिस अधिकारियों को सूचित करें.

आर्म्ड पुलिस तैनातः ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि BSAP आर्म्ड पुलिस की तैनाती की गई है. बम निरोधी दस्ता पूरे गया रेंज के अलावा पुलिस मुख्यालय स्तर पर तैनात कर दिया गया है. बहुत संवेदनशील मामला है. सुरक्षा बलों की संख्या पर मत जाइए. सभी तरह के सुरक्षा उपकरणों से सुस्जित प्रयाप्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है. हमलोगों को विशवास है कि शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न हो जायेगा.

"गया में पर्याप्त सुरक्षा वयस्थाा कर दी गई है, बम निरोधकर टीम को भी शामिल किया गया है. किसी भी कोई प्रकार की कोई घटना नहीं होगी. मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस लगातार इससे संबंधित अपडेट ले रही है." -जितेंद्र सिंह गंगवार, ADG पुलिस मुख्यालय, बिहार

दो वर्षों से बोधगया में रह रहीः मिली जानकारी के मुताबिक यह महिला पिछले दो वर्षों से बोधगया में रह रही है. फिलहाल यह कहां है, किसी को पता नहीं है. गया SSP हरप्रित कौर भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहती की महिला निर्धारित समय से अधिक समय से यहां रह रही है. फिलहाल वो कहां है इसकी जानकारी हासिल की जा रही है. केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट को देखते हुए पूरे शहर को को अलर्ट कर दिया गया है. चप्पे पर CCTV लगाई गई है.

"इस मामले में इनपुट मिला है कि एक चाइनीज महिला आई है. उसको हमलोग वेरीफाई कर रहे हैं. अगर वो कही रह रही है तो होटल एसोशियन से भी बात की गई है. यहां की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. सीसीटीवी से जायजा लिया जा रहा है. किसी भी को बिना आईकार्ड के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है." - हरप्रीत कौर, एसएसपी, गया