गया: मगध प्रक्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियां (Naxalites activities in Magadha region) कुंद करने की तैयारी की जा रही है. नक्सली गतिविधियों को लेकर पहली बार गया में एनआईए की टीम (NIA team in Gaya) की मदद ली जा रही है. गया जेल में बंद पांच दुर्दांत नक्सलियों (Naxalites lodged in Gaya Jail) को रिमांड पर लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है. सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार इसे लेकर कोर्ट में एनआईए के द्वारा आवेदन भी दिया जा चुका है. इस तरह देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनआईए अब नक्सलियों के पांव उखाड़ने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाने जा रही है. गौरतलब हो कि मगध प्रक्षेत्र में गया के अलावे औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा जिले आते हैं. इसमें गया, औरंगाबाद और जहानाबाद सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाका है.

गया औरंगाबाद में काफी एक्टिव है नक्सली: इन दिनों प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने गया और औरंगाबाद जिले में अपनी गतिविधियां पूरी तरह से एक्टिव कर रखी है. जिसके चलते गया व औरंगाबाद जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ (Encounter Between Security Forces and Naxalites) हो रहे हैं.

मिथिलेश महतो व अन्य है चिन्हित: गया कि एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई की सूचना है. बताया कि गया जेल में बंद केंद्रीय कमेटी का लीडर मिथिलेश महतो समेत अन्य को रिमांड पर लेने की तैयारी है संबंधित एजेंसी आगे की कार्रवाई करेगी, संबंधित एजेंसी की गोपनीयता को देखते हुए इस संबंध में ज्यादा नहीं बताया जा सकता.

गया जेल में पहुंचे एनआईए के इंस्पेक्टर: इधर, एनआईए की एक टीम बुधवार को गया सेंट्रल जेल पहुंची थी. जेल के आधिकारिक सोर्स के अनुसार एनआईए की टीम के इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी गया जेल को आए थे. इस तरह की बातों की अब तक मौखिक जानकारी ही मिल पाई है.

