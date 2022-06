मोतिहारी: पूर्वी चंपारण (Crime In East Champaran) जिले के आदापुर थाना क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित बेलदारी बॉर्डर पर तस्करों ने जमकर तांडव मचाया (Uproar on Indo-Nepal border In Motihari). महिला तस्कर और एसएसबी जवानों के बीच झड़प हो गई. इस दौरान नेपाली परिक्षेत्र के लोग एसएसबी जवानों के विरुद्ध हंगामा करने लगे. हंगामा के दौरान बिना वरीय अधिकारियों के अनुमति के परिवार के साथ नेपाल भ्रमण पर गए आदापुर थानाध्यक्ष की गाड़ी को उपद्रवियों ने घेर लिया और गाड़ी पर पथराव कर दिया. जिसमें उनके गाड़ी का शीशा टूट गया. घटना के बाद सीमा पर तैनात दोनों तरफ के सुरक्षाकर्मियों ने मोर्चा संभाला और हंगामा को शांत कराया. एसएसबी के जवानों ने उत्पात मचा रही एक महिला को कस्टडी में लेकर स्थानीय थाना के हवाले कर दिया.

नेपाल सीमा पर हंगामा: घटना के संबंध में बताया जाता है कि भारत-नेपाल सीमा पर मंगलवार को बेलदरवा एसएसबी कैम्प का जवान ड्यूटी के लिए साइकिल से बॉर्डर पोस्ट की तरफ जा रहा था. उसी दौरान लालाछपरा गांव में बॉर्डर से करीब सौ मीटर पहले एक महिला तस्कर रासायनिक खाद की बोरी लेकर नेपाल की तरफ जा रही थी. जिसे एसएसबी के जवान ने रोका और पूछताछ किया. इस दौरान कुछ महिलाएं वहां जमा हो गई. पूछताछ के क्रम में उस महिला ने वहां मौजूद अन्य महिलाओं के सहयोग से एसएसबी जवान पर हमला कर दिया और धारदार हंसिया से एसएसबी जवान को मार दिया. जिससे जवान के नाक पर गंभीर चोटें आई और वह घायल हो गया.

महिला तस्कर ने किया हमला: घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसएसबी के अन्य जवानों ने महिला को अपने अभिरक्षा में ले लिया. इस हंगामें के दौरान उसी रास्ते से अपनी बाइक से नेपाल के मटीअरवा गांव का रहने वाला एक युवक घर लौट रहा था. जिसे हल्की चोट लग गई. इसके बाद नेपाली परिक्षेत्र के मटीअरवा गांव के ग्रामीण नो मेन्स लैंड पर पहुंच गए और एसएसबी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए हंगामा करने लगे. अभी यहां हंगामा चल हीं रहा था कि उसी समय नेपाल की तरफ से परिवार समेत लौट रहे आदापुर थानाध्यक्ष को नेपाली नागरिकों ने गाड़ी समेत घेर लिया और उनके गाड़ी पर पथराव कर दिया. हालांकि, इस घटना में आदापुर थानाध्यक्ष और उनका परिवार सुरक्षित है. लेकिन पथराव में गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है.

थानाध्यक्ष के गाड़ी पर पथराव: आदापुर थानाध्यक्ष के आक्रोशित भीड़ में घिर जाने की जानकारी मिलने पर नेपाली सीमा पर तैनात एपीएफ और भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों के अलावा स्थानीय थाना की पुलिस पहुंची. उसके बाद आदापुर थानाध्यक्ष को परिवार समेत सुरक्षित निकाला गया और दोनों देशों के सुरक्षाकर्मियों ने लोगों को शांत कराया. एसएसबी जवान पर हमला कर जख्मी करने वाली गिरफ्तार महिला तस्कर को स्थानीय आदापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि संवेदनशील माने जाने वाले आदापुर थाना के प्रभारी बिना किसी वरीय अधिकारी के अनुमति के सपरिवार नेपाल टूर पर गए थे और नेपाली परिक्षेत्र में भीड़ के हत्थे चढ़ गए. इस दौरान कोई अनहोनी हो जाती, तो इसकी जवाबदेही किसकी होती.

