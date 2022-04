नालंदाः बिहार के नालंदा जिले में दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर फायरिंग और पथराव (Clash Between Two Groups In Nalanda) हुआ है. इस दौरान गोली लगने से एक युवक घायल (One Youth Injured In Firing) हो गया. गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. मामला जिले के बिहार थाना क्षेत्र के सकुन्त मोहल्ले का है. वहीं मौके पर पुलिस कैंप कर रही, स्थिति नियंत्रण में है.

क्या है मामलाः सकुन्त मोहल्ले में दो गुटों के बीच विवाद चल रहा था. इस दौरान एक गुट के लोग बचने के लिए सड़क से भागकर मस्जिद में चले गये. दोनों तरफ से रोड़ेबाजी और गोलीबारी हो रही थी. वहीं बवाल के दौरान तरावीह पढ़ने गये कई लोग मस्जिद में फंसे हुए थे. मो. फैयाज को पता चला कि उनके पिता भी मस्जिद में फंसे हुए हैं. मो.फैयाज अपने पिता को लाने के लिए मस्जिद पहुंचा ही था कि वह गोलीबारी का शिकार होकर घायल हो गया. गोली उसके पैर में लगी है.

छापेमारी में जुटी पुलिसः इसके बाद स्थानीय लोग किसी तरह मो.फैयाज को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गये. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि मो.फैयाज कपड़ा बेचने का काम करता है. वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कैंप कर रहे हैं. मामले में दोषी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

