मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला में अपराधियों का तांडव (Crime in East Champaran) जारी है. जिले के चकिया थाना में इलाके के केसरिया रोड में नकाबपोश अपराधियों ने एक आभूषण दुकान में भीषण लूट की घटना (Robbery in Jewelery Shop in Motihari) को अंजाम दिया है. इस दौरान अपराधियों ने आभूषण दुकान मालिक दो भाइयों को गोली (Two people shot in Motihari) मार दी. अपराधी लूटे गये लाखों के गहने बोरा में भरकर फरार हो गये. दोनों घायलों को इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. पुलिस लूट की इस घटना की जांच में जुटी है.

दुकानदार को पिस्तौल निकालते देख मारी गोली: मिली जानकारी के अनुसार चकिया के केसरिया रोड में छोटकी बाजार स्थित देवीलाल प्रसाद ज्वेलर्स की दुकान पर सुधीर सर्राफ और पवन सर्राफ दोनों व्यवसायी भाई बैठे हुए थे. उसी दौरान आठ हथियारबंद अपराधी घुस आये. हथियारबंद अपराधियों को देखकर दोनों व्यवसायी भाइयों ने कहा कि दुकान से जो भी लेना है, ले लें. उसी दौरान पवन सर्राफ ने जैसे ही अपनी पिस्तौल को निकालने कोशिश की, तभी अपराधियों ने फायरिंग कर दी. अपराधियों की गोली पवन सर्राफ के हाथ में और उनके भाई सुधीर के पेट में लगी है.

पीछा कर रहे लोगों पर भी फायरिंग: दोनों को गोली मारने के बाद अपराधियों ने बोरा में ज्वेलरी के डिब्बे को भर लिये और फायरिंग करते हुए फरार हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों का पीछा किया लेकिन वे फायरिंग करने लगे. इसके चलते लोगों भागना पड़ा. अपराधियों ने दुकान में लूट के दौरान किसी ग्राहक को नुकसान नहीं पहुंचाया. पुलिस ने घटनास्थल से गोली का पांच खोखा बरामद किया है.

'हम लोग दुकान पर बैठे थे. आठ अपराधी आये. सभी के दोनों हाथों में पिस्तौल थे. जैसे हम अपना पिस्टल निकाले, उसने फायरिंग शुरू कर दिया. अगर हम फायरिंग करते तो सबको मार देता. उसके बाद सब लूटकर ले गया.'-पवन सर्राफ, जख्मी व्यवसायी.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके. जख्मी व्यवसायी पवन सर्राफ ने बताया कि अपराधी कितने की ज्वेलरी लूट ले गए हैं, उसका हिसाब लगाना अभी मुश्किल है. दुकान पर जाने के बाद पता चल सकेगा. घायल दोनों भाइयों को उचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया. एक निजी नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है.

