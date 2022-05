सिवान: बिहार के सिवान में आपराधिक घटनाएं (Crime In Siwan) थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अपराधी आए दिन हत्या, लूट और डकैती जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर फायरिंग (Firing during robbery in Siwan) की घटना को अंजाम दिया है. मामला जिले के हसनपुरा थाना क्षेत्र के एमएच नगर का है. जहां एक घर में करीब 12 से 14 की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया और लूटपाट करने लगे. इस दौरान लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी. इस घटना में चार लोग घायल हो गये.

लूट का विरोध करने पर फायरिंग: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हसनपुरा थाना क्षेत्र के मेहरी गांव निवासी मनोज सिंह के घर पर सोमवार की रात अचानक से अपराधियों ने हमला बोल दिया और लूटपाट करने लगे. बदमाशों ने धावा बोलने के बाद घर के बाहर बैठे लोगों को घर के अंदर जाने को कहा. वहीं, घर के लोगों ने जब कारण पूछा तो बदमाशों ने अंधाधुंध फयरिंग कर दी. जिसमें अभिजीत सिंह, मिथुन कुमार सिंह, मनोज सिंह और दिनेश सिंह घायल हो गये. जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से दो को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है.

दो को पीएमसीएच किया गया रेफर: घटना के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गये. जिसके बाद परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. बता दें कि पीड़ित मनोज सिंह ड्राइवर का काम करते हैं. पुलिस इस घटना को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है. लूट के दौरान फायरिंग की इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

