मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में सड़क दुर्घटना में एक सैनिक की मौत (One Soldier Died in a Road Accident in East Champaran) हो गई. हरसिद्धि थाना क्षेत्र में गायघाट बड़ा हरपुर पुल के पास अनियंत्रित बस ने बाइक में ठोकर मार दी. घटना में बाइक सवार सैनिक की मौके पर हीं मौत हो गई. वहीं, उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया. जख्मी बच्चे का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है. मृत युवक की पहचान दीपक कुमार के रुप में हुई है जो आर्मी का जवान था और उनकी पोस्टिंग लेह में थी.

सड़क दुर्घटना में सैनिक की मौत: मिली जानकारी के अनुसार दीपक अपनी साली की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन पहले गांव आया था. घटना की सूचना मिलने पर हरसिद्धि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. वहीं, घटना के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया. और गायघाट के पास गाड़ी छोड़कर भाग गया. जिस यात्री बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है.

साली की शादी में शरीक होने आया था सैनिक: दीपक बरमसवा गांव के रहने वाले था. वो अपने पांच वर्षीय पुत्र दिव्यम को बाइक से लेकर गायघाट गए थे. गायघाट से घर लौटने के दौरान अरेराज से आ रही एक बस ने उनके बाइक में टक्कर मार दी. घटना के बाद चालक बस लेकर भागने लगा. ग्रामीणों ने बस का पीछा किया तो चालक बस गायघाट चौक के समीप बस छोड़कर फरार हो गया. घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख कर जाम कर दिया, जिस कारण लगभग एक घंटे तक मोतिहारी-अरेराज पथ पर आवागमन बाधित रहा. पुलिस के समझाने-बुझाने पर लोगों ने जाम हटा दिया.

