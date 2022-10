मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला में पुलिस प्रशासन के लाख दावों के बावजूद शराब तस्करी (Alcohol Smuggling In Motihari) रुक नहीं रही है. पर्व को लेकर शराब खपाने के लिए तस्कर स्टॉक करने में लगे हैं. नगर थाना की पुलिस ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान तस्कर भागने में सफल रहे. शहर के नाका नंबर दो के प्रभारी कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि कुंवारी देवी चौक के नजदीक सुन्दर नगर के पास झाड़ी में शराब की बड़ी खेप उतारकर छुपाये जाने की गुप्त सूचना मिली थी. जिस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई.

'छापेमारी के दौरान तस्कर फरार हो गए. लेकिन मौके से 54 कार्टन में छुपाकर रखे गए विदेशी शराब बरामद किया गया है. पुलिस को झाड़ियों से बरामद कार्टन से 1884 बोतल विदेशी शराब मिली है. बरामद शराब विभिन्न ब्रांड के हैं. जिसका मूल्य लगभग 20 लाख रुपया बताया जा रहा है. पुलिस कारोबारियों को चिन्हित करने में लगी है.' - कृष्ण कुमार यादव, प्रभारी, नाका नंबर-2

बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी : गौरतलब है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. अप्रैल में पहली बार शराब पीने के अपराध में 3075 अभियुक्तों को पकड़ा गया. जिनसे करीब 52 लाख 26 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. वहीं, मई में 5887 लोगो की गिरफ्तारी की गई है. और 1.39 करोड़ की वसूली की गई है. वहीं, जून में 8651 गिरफ्तसरी, 2.06 करोड़ वसूली, जुलाई में 11,557 गिरफ्तारी, 2.90 करोड़ वसूली, अगस्त में 18,757 गिरफ्तारी, 5.63 करोड़ वसूली, सितंबर 20,690 गिरफ्तारी, 5.03 करोड़ वसूली की गई है. इसके अलावा संशोधन कानून से पहले दर्ज मामलों में 3559 अभियुक्तों को भी धारा 37 के तहत दो से पांच हजार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया है.

शराबबंदी से 2022 में सरकार को हुआ फायदाः बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी (Complete Prohibition In Bihar From 2016) है. लेकिन शराबबंदी के कारण कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक ओर करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था. वहीं, साल 2022 में बिहार में इस साल अप्रैल में शराबबंदी संशोधन कानून लागू होने के बाद से छह माह में 72 हजार से अधिक अभियुक्त पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए हैं. इनमें पुलिस ने 38 हजार से अधिक जबकि मद्य निषेध विभाग ने 30 हजार से अधिक शराबियों को पकड़ा है. इन शराबियों को नियमानुसार, दो से पांच हजार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया है. जिससे सरकार को 17.53 करोड़ रुपये का फायदा (Government Is Benefit From Fine) हुआ है.