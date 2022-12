मोतिहारी सदर अस्पताल में कोरोान के संभावित खतरे को लेकर मॉकड्रिल

मोतिहारी: चीन में बढ़े कोरोना संक्रमण (Corona Infection In China) को देख भारत सरकार अलर्ट पर (Indian Government Alert) है. कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर देश के सभी अस्पतालों में एक साथ मॉकड्रिल किया गया. मोतिहारी सदर अस्पताल में बने डेडीकेटेड कोविड सेंटर (Dedicated Covid Center In Motihari) में सिविल सर्जन डॉ. अंजनी कुमार की देखरेख में मॉकड्रिल संपन्न हुआ. कोरोना के संदिग्ध मरीज के मिलने के बाद उसे कैसे लेकर डेडिकेटेड कोविड सेंटर में लाना है और उसका समुचित इलाज किस तरह किया जाएगा इसको लेकर मॉकड्रिल हुआ.

ये भी पढे़ं- पटना एयरपोर्ट पर यात्री बरत रहे लापरवाही, बिना कोरोना टेस्ट कराए बाहर निकल जाते हैं कई लोग

कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पताल में मॉक ड्रिल : कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए जिले के स्वास्थ्य महकमा ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया. पूरे मॉकड्रिल की मॉनिटरिंग कर रहे डॉ. अंजनी कुमार ने बताया कि संभावित कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार के निर्देश पर अस्पताल की तैयारियों को परखा गया. कोरोना के खतरे को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट और अन्य तैयारियों का मॉकड्रिल हुआ. हमलोग पूरी तरह से तैयार हैं. किसी तरह के खतरे से निपटने में स्वास्थ्य महकमा सक्षम है. इसके अलावा कोरोना के इलाज से संबंधित सभी तरह के उपकरण और दवाइयों की उपलब्तता रहने की बात बतायी जा रही है.

'कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल स्थित एएनएम के महिला छात्रावास को डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है. जो 100 बेड की क्षमता वाला है. लेकिन तत्काल उसमें 50 बेड लगाये गए हैं. सभी बेड पर पाइप लाइन से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित किया गया है. सदर अस्पताल के आईसीयू में चार वेंटिलेटर हैं. इसके अलावा दवा स्टोर करके रखा गया है.' - डॉ. अंजनी कुमार, सीएस

बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट : गौरतलब है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 (New Corona Variant BF7) लोगों के लिए दहशत बनकर सामने आया है. इसे लेकर सरकार अभी से चौकन्ना हो गई है. बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जांच की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है. पटना के IGIMS में इसे लेकर खास मॉक ड्रिल किया गया. कोरोना के नए वेरिएंट (New variants of Corona in Bihar) को लेकर तैयारियां जोरों पर है. संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को मॉक ड्रिल हुआ.

कोरोना वार्ड में है पूरी व्यवस्था: इसको लेकर आईजीआईएमएस के इमरजेंसी के पास बनाए गए कोरोना के लिए डेडीकेटेड 15 बेड के वार्ड में एंबुलेंस से एक डमी मरीज को लाया गया. एंबुलेंस से उतारने के बाद मरीज को कोरोना वार्ड में ले जाया गया जहां सबसे पहले कोरोना जांच की गई और उसे वेंटिलेटर युक्त बेड पर लिटाया गया. इसके बाद इलाज की बाकी प्रक्रिया शुरू की गई. कोरोना वार्ड में पीपीई किट पहने हुए मौजूद प्रवीण कुमार ने बताया कि वह टेक्नीशियन है और उनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगाई गई है.