पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोरोना जांच

पटनाः बिहार के पटना एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच (Corona Test of passengers at Patna airport) लगातार की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद है और जो यात्री अन्य शहर से पटना पहुंच रहे हैं उनका लगातार कोरोना जांच(Corona virus in patna) किया जा रहा है. लेकिन हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कोरोना जांच नहीं करवा रहे हैं. स्वास्थ्यकर्मी अंजेश कुमार का कहना है कि कुछ यात्रियों का हमने सुबह से जांच किया है अभी तक कोई पॉजिटिव यात्री यहां नहीं मिला है.

एयरपोर्ट पर 2 लोगों की टीम जांच में लगीः स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अधिकांश यात्री कोरोना जांच नहीं करवाना चाहते हैं और जिससे हम लोगों को परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से हमें आदेश मिला है कि जो भी यात्री किसी भी शहर से आते हो एयरपोर्ट से जब बाहर निकलने लगे तो उन्हें रोककर करोना जांच करना है. स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि 2 लोगों की टीम यहां पर जांच कर रही है हम लोग यात्री को एयरपोर्ट के बाहर रोकते भी हैं तो अधिकांश यात्री कोरोना जांच नहीं करवाना चाहते हैं.

"कुछ यात्रियों का हमने सुबह में जांच किया है, अभी तक कोई पॉजिटिव यात्री यहां पर नहीं मिला है. हम लोगों को अगर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाया जाता तो ज्यादा से ज्यादा यात्रियों का हम लोग कोरोना जांच कर पाते, लेकिन टीम छोटा होने के कारण यहां पर ठीक ढंग से काम भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और सभी यात्रियों का कोरोना जांच नहीं हो पा रहा है उन्होंने मांग किया कि पिछले बार की तरह ही इस बार भी अगर सरकार चाहे तो सभी यात्रियों का करोना जांच पटना एयरपोर्ट पर हो सकता है. इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देना जरूरी है"- अंजेश कुमार, स्वास्थ्यकर्मी

कई लोग नहीं करा रहे जांचः अंजेश कुमार का कहना है कि अगर प्रशासन के लोग यहां पर रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनके सहयोग से सभी यात्रियों का कोरोना जांच कर सकते हैं. जो पटना एयरपोर्ट पर अन्य शहरों से यात्रा कर पहुंचे हैं. फिलहाल जो हालात है, उसमें अधिकांश यात्री कोरोना जांच से बचते नजर आ रहे हैं जो कि कोरोना संक्रमण काल में अच्छा नहीं है.

कोरोना से जंग जीतना है तो जांच जरुरी: पूरी दुनिया में एक बार फिर से खतरें की घंटी बजने लगी है. जिस कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना जांच के लिए लगातार लोगों को जागरुक कर रही है. लेकिन एयरपोर्ट पर आनेवाले यात्री जांच को इग्नोर कर आगे बढ़ते नजर आते हैं. जिससे यह स्पष्ट है कि जो यात्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं. वह कहीं ना कहीं कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं और कोरोना जांच में भी सहयोग नहीं करते हैं. जो की चिंता का विषय है. फिलहाल इसको लेकर एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की कड़ाई नहीं की जा रहा है.