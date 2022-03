मोतिहारी: बिहार विधानसभा में पेश बजट (Bihar Budget 2022) को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना (Pappu Yadav targets CM Nitish Kumar) साधा. इसके साथ ही उन्होंने सदन के अंदर हो रही बहस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथों लिया है. पप्पू यादव ने कहा कि विधानसभा में एक भी ढंग का पढ़ा-लिखा एमएलए नहीं है. किसी भी विधायक को सदन की नियमावली की जानकारी है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आत्ममुग्ध हैं जबकि नीति आयोग ने उनकी सरकार की पोल खोलकर रख दी है.

ये भी पढ़ें: छात्र की मौत पर बोले पप्पू यादव- कॉलेज प्रशासन की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं विद्यार्थी

जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं. बिहार पर नीति आयोग की रिपोर्ट (NITI Aayog report on Bihar) मुख्यमंत्री के दावों के विपरीत है. उन्होंने कहा कि बजट को लेकर मुख्यमंत्री अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात कहते हैं. जबकि नीति आयोग ने बिहार में प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income in Bihar) को देश में सबसे कम बताया है. शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता निचले पायदान पर है. बेरोजगारी की समस्या काफी है जबकि मुख्यमंत्री का दावा आत्ममुग्धता वाला है.

जाप सुप्रीमो पप्पू यादव

ये भी पढ़ें: असामाजिक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब की प्रतिमा, बोले पप्पू यादव- 'अपने खर्च से लगाएंगे मूर्ति'

पप्पू यादव ने बजट में सकल घरेलू उत्पाद के बारे में दिए गए आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया. जाप सुप्रीमो ने विपक्ष के नेताओं पर भी कटाक्ष किया. दरअसल, पप्पू यादव मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की बस से कुचलकर हुई मौत के बाद प्रशानिक कार्रवाई के बारे में जानकारी मिलने पर महाविद्यालय पहुंचे थे. उन्होंने कॉलेज के छात्रों से घटना की जानकारी ली. उसके बाद एक स्थानीय होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बिहार विधानसभा में पेश बजट पर अपनी बातें रखीं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP