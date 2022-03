गया: बिहार के गया जिले के बेलागंज प्रखंड कार्यालय का जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव (Pappu Yadav Statement On Gaya Police ) के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घेराव किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पिछले दिनों बेलागंज प्रखंड के आढ़तपुर गांव में ग्रामीणों, महिलाओं व बच्चियों पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण (Gaya Police Beating Women With Their Hands Tied) कार्रवाई के विरोध में प्रखंड कार्यालय का घेराव किया गया था. इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि, बिहार के हर विभाग में माफियाओं का कब्जा हो गया है.

प्रखंड कार्यालय का घेराव: पप्पू यादव ने कहा कि, सरकार पंगु हो गई है. बालू माफियाओं को प्रशासन और सरकार का संरक्षण प्राप्त है. सुशासन के नाम पर चल रहे सरकार में जंगलराज से अधिक खौफ में जीने के लिए लोग मजबूर हैं. माफिया और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार की पुलिस असहाय और निर्दोष ग्रामीणों पर लाठियां बरसा रही है. बालू माफियाओं को सत्तापक्ष और विपक्ष का समर्थन प्राप्त है.

"गया जिले के बेलागंज प्रखंड के आढ़तपुर गांव की घटना बहुत ही शर्मनाक और क्रूर है. इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी.सरकार को टेंडर माफियाओं से पैसा मिलता है. 75 विधायकों वाला विपक्ष सदन में मौन है. आढ़तपुर गांव के गिरफ्तार कर जेल भेजे गए निर्दोष ग्रामीणों को बिना शर्त रिहा किया जाए. इस घटना में शामिल बालू माफियाओं और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए अन्यथा जाप कार्यकर्ता आगामी 7 मार्च को गवर्नर हाउस में मार्च करेंगे. साथ ही हाईकोर्ट जाएंगे."- पप्पू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाप

बांध निर्माण की मांग: साथ ही पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिलीभगत से आम जनता त्रस्त है. हम दोषी पुलिसकर्मियों को नहीं छोड़ेंगे. आढ़तपुर के ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव को बाढ़ से खतरा है, इसलिए बांध का निर्माण कराया जाए. सरकार पहले बांध बनाए फिर खनन करे. बिहार सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है. पुलिस प्रशासन माफियाओं के इशारे पर सैकड़ों महिला, वृद्ध और नाबालिग लड़कियों को हाथ-पैर बांधकर पिटाई करती है.

सत्ता पक्ष और विपक्ष पर पप्पू यादव का हमला: उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंगी. इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? सरकार प्रशासनिक अधिकारियों व बालू माफियाओं पर जब तक करवाई नहीं करती है, तब तक जाप आंदोलन करेगी. प्रखंड कार्यालय घेराव कार्यक्रम का संचालन जाप के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने किया. इस मौके पर जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेन्द्र कुशवाहा, पूर्व विधायक भाई दिनेश सहित कई लोग उपस्थित थे.

क्या है पूरा मामला: दरअसल गया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. पुलिस का आरोप था कि ग्रामीणों ने बालू माफिया के समर्थन में पुलिस पर पत्थरबाजी की तो वहीं ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस ने महिलाओं के हाथ बांधकर (Gaya Police Accused Of Beating Women ) पिटाई की. महिलाओं के साथ पुलिस के बर्बरतापूर्ण व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद काफी हंगामा भी हुआ था. बालू उठाव का विरोध करने पर पुलिस ने गांव की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की बर्बरतापूर्ण पिटाई (clash in gaya) कर दी थी. इस दौरान पुलिस का तालिबानी चेहरा (Police beaten up women with tied hands in gaya) देखने को मिला था.

