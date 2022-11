मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime In Motihari) हैं. बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर एक हत्याकांड को अंजाम दिया है. कोटवा थाना क्षेत्र में बाइक से घर जा रहे एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या (Shot Dead Person In Motihari) कर दी. मृतक व्यक्ति हाईस्कूल का सटाफ (High School Employee Murder In Motihari) बताया जा रहा है. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की कर जांच शुरु कर दी है. घटना कोटवा थाना क्षेत्र के डुमरा चौक के पास की है. मृतक रामकिशोर सिंह डुमरा गांव के रहने वाले थे और संग्रामपुर प्रखंड के भवानीपुर हाईस्कुल के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे.

मोतिहारी में हाईस्कूल कर्मचारी की गोली मारकर हत्या

मोतिहारी में हाईस्कूल कर्मचारी की हत्या : मिली जानकारी के अनुसार मृतक रामकिशोर सिंह अपने बाइक से बाजार से घर लौट रहे थे. इसी दौरान दो बाइक पर सवार छह अपराधियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. घर से लगभग दो सौ मीटर पहले अपराधियों ने रामकिशोर सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. अपराधियों की चार गोली रामकिशोर सिंह को लगी. गोली लगने के बाद वो मोटरसाइकिल से गिर पड़े. उसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. गोली की आवाज सुनकर दौड़कर आए ग्रामीणों ने उन्हे मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों ने रामकिशोर सिंह को मृत घोषित कर दिया.

जमीन विवाद में हत्या : हत्या का कारण जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है. सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता (Sadar DSP Arun Kumar Gupta In Motihari) ने बताया कि भूमि विवाद में बाइक सवार अपराधियों ने हत्या की है.

'जमीन विवाद में डुमरा निवासी रामकिशोर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.' - अरुण कुमार गुप्ता, सदर डीएसपी