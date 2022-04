मोतिहारी/ बेतिया: पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में मंगलवार की देर शाम मौसम का मिजाज (weather Change in west champaran) अचानक बिगड़ गया. मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार जिला में धूल भरी आंधी चली. उसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि (hailstorm in many districts of Bihar) भी हुई. बारिश होने से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं के फसल को नुकसान हुआ है. वही, बेतिया में इंडो नेपाल सीमाई इलाके में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा हवा चलने का अंदाजा लगाया गया है. वज्रपात, आंधी और बारिश से मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

तेज हवाओं के साथ बारिश: पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के सभी प्रखंडों से तेज हवाओं के साथ बारिश की जानकारी मिल रही है. जबकि कुछ प्रखंडों से ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई हैं. तेज आंधी के साथ हुए बारिश से कई पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए और कई जगह बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए. वहीं कई झोपड़ी वाले घरों को भी नुकसान हुआ है. जहां पर गेहूं की फसल की कटाई नहीं हुई और कई किसान गेहूं की फसल को काटकर खेतों में छोड़े हुए हैं. वहां बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है.

पेड़ गिरने से किशोर की मौत: वहीं, बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के मलदहिया पोखरिया गांव में पेड़ गिरने से एक 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. जबकि एक अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान मलदहिया गांव निवासी भारत शर्मा के पुत्र गोलू शर्मा के रूप में हुई है. जबकि घायल किशोर की पहचान मलदहिया के ही विद्या सोनी के 18 वर्षीय पुत्र प्रेम सोनी के रूप में हुई है. घायल प्रेम की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन उसे इलाज के लिए नरकटियागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जाता है कि गोलू और प्रेम नरकटियागंज से अपने घर लौट रहे थे. वे जब मलदहिया चौक पर पहुंचे तो तेज आंधी के कारण एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया.

