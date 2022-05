मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में बीती रात रफ्तार का कहर बरपा है. जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में एक बच्चे समेत पांच लोगों की मौत (Five Died in road accident in Motihari) हो गई. वहीं पांच लोग घायल हो गए. बीती रात रामगढ़वा थाना क्षेत्र में बरातियों से भरी इको गाड़ी में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. इसमें दो बारातियों की मौत हो गई और तीन जख्मी हो गये. वहीं हरैया थाना क्षेत्र के रेल गोदाम रोड (Rail Godown Road of Haraiya police station) में एक बच्चे को टीपर ने कुचल दिया. उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. सुगौली थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और दो जख्मी हो गये हैं.

ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर: सुगौली थाना क्षेत्र के श्रीपुर से आदापुर थाना क्षेत्र के गुलरिया के लिए बीती रात बारात निकली थी. बारात जैसे ही रामगढ़वा के बेला चौक पहुंची, विपरीत दिशा से तेज गति में आ रहे मिट्टी लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बरात में शामिल एक इको गाड़ी में टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में साहेब महतो और उसके चाचा योगेंद्र महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि तीन बराती जख्मी हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर रामगढ़वा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया.

डंपर ने साइकिल को टक्कर मार दी: दूसरी घटना सुगौली थाना क्षेत्र में घटी. यहां अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हैं. सुगौली के सुगांव के पास डंपर ने साइकिल को टक्कर मार दी. इस घटना में साइकिल सवार युवक नसरुल्लाह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इस घटना में एक अन्य युवक साजन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर आगजनी की. वे मृतक के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे. मौके पर पहुंचे सुगौली थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत हुआ.

इस घटना के कुछ देर बाद सुगौली थाना क्षेत्र के छपरा बहास के पास एक दूसरी सड़क दुर्घटना हो गई. पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी. इस घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. उस बाइक पर बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. एक निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा है. वहीं, रक्सौल के हरैया ओपी क्षेत्र स्थित नेपाली स्टेशन रोड में टीपर के चपेट में आने से हसमुद्दीन मियां के नौ वर्षीय पुत्र गोलू की मौत हो गई. घटना के बाद चालक टीपर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने टीपर को कब्जे में ले लिया है.

