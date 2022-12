मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया. दरअसल ग्रामीण चिकित्सक और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई है. इस घटना में कुल तीन लोग जख्मी हुए हैं. (doctor beaten up over land dispute in Bettiah) (crime in bettiah)

डॉक्टर पर जानलेवा हमला: घटनास्थल पर गोली का चार खोखा पड़ा हुआ मिला है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरु कर दी है. घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र में टिकुलिया गांव की है. ग्रामीण चिकित्सक संतोष सिंह ने बताया कि सत्यम सिंह के साथ उनका पूर्व से जमीनी विवाद चला आ रहा है. शनिवार को उसी को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी,डंडा और ईंट चलने लगे. (firing on doctor in Bettiah)

मारपीट के बीच ही मेरे ऊपर फायरिंग की गई. जिसमें मैं बाल-बाल बच गया. मारपीट में मेरे भाई विश्वजीत सिंह और माता-पिता जख्मी हो गए हैं.- संतोष सिंह, ग्रामीण चिकित्सक

तीन लोग जख्मी: वहीं ग्रामीण चिकित्सक संतोष सिंह के जख्मी भाई विश्वजीत सिंह ने बताया कि उनलोगों का सत्यम सिंह के साथ जमीनी विवाद चला आ रहा है. उसी विवाद को लेकर सत्यम सिंह पूरी योजना बनाकर मेरे पिता जी के साथ मारपीट करने लगा. जब तक हम बाहर से घर पहुंचे, इस बीच उसने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया. जिसमें मेरे सर में गंभीर चोट आई और दाहिने हाथ में भी चोट लगी है.

उसने मेरी मां के साथ भी मारपीट की है. सभी जख्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया. जहां मां की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया. इसी बीच उसने मेरे भाई पर भी गोली चला दी लेकिन तब तक वह घर के अंदर भाग गए थे. गोली जाकर लोहे के गेट पर लगी और मेरे भाई बाल बाल बच गए.-विश्वजीत सिंह, ग्रामीण चिकित्सक के भाई

"दो लोगों के बीच जमीनी विवाद है. इसी को लेकर मारपीट हुई है. एक व्यक्ति के सर में चोट आई है. जिनका सदर अस्पताल में इलाज चला रहा है. मारपीट के दौरान गोली चलाने की बात बतायी जा रही है. घटना की जांच की जा रही है."- अरुण कुमार गुप्ता,सदर एसडीपीओ