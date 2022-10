मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में इन दिनों अपराधी बेखौफ (criminals become fearless in Motihari) हो गए हैं. जिले के रक्सौल थाना स्थित बैंक रोड में अपराधियों ने बाइक सवार दंपती को गोली मारकर घायल (Criminals shot Couple In Motihari) कर दिया. जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. अपराधियों की फायरिंग में घायल रमेश तिवारी और उनकी पत्नी को इलाज के लिए रक्सौल के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-वैशाली: घर के बाहर झाड़ू लगा रहे बुजुर्ग के सिर में मारी गोली, पीड़ित ने बतायी पूरी कहानी...

लगातार मांगी जा रही थी रंगदारी: बताया जाता है कि घटना को लेकर रमेश तिवारी के परिजनों के मुताबिक अपराधियों द्वारा इनसे लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी. जिसे लेकर रक्सौल थाना में पूर्व में लिखित आवेदन भी दिया गया था.





दोनों गंभीर रूप से हुए घायल: रमेश तिवारी अपनी पत्नी के साथ बाइक से बैंक रोड होकर तुमड़िया टोला वार्ड नंबर 2 स्थित घर लौट रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगा कर बैठे बाइक सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी. अपराधियों की गोली रमेश तिवारी के पीठ में लगी और पीठ को छूते हुए निकल गई. जबकि उनकी पत्नी रीना देवी के कमर से ऊपर दाएं साइड मे गोली लग गई. गोली लगने के बाद दंपती बाइक से गिर गए. स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. जहां रीना देवी और उनके पति रमेश तिवारी का इलाज चल रहा है.

"पचरूखी थाना क्षेत्र के भवानी मोड़ के पास घटना घटी है. पत्नी के पेट को छूकर गोली निकल गई है. रमेश तिवारी भी ठीक हैं. घटना की जांच की जा रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है." - नीरज पासवान, इंस्पेक्टर, रक्सौल

ये भी पढ़ें-छपरा SDO के बॉडीगार्ड ने खुद को मारी गोली, SP ने बतायी मौत की ये वजह