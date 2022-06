वैशाली: हाजीपुर में अपराधियों का तांडव (Firing In Hajipur ) लगातार जारी है. बेखौफ अपराधी एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं. ऐसा ही एक और मामला सदर थाना क्षेत्र के बाजितपुर ( Bajitpur Vaishali) से सामने आया है. अपराधियों ने अहले सुबह एक बुजुर्ग को पीछे से सिर में गोली मार (Old Man Shot By Criminals In Vaishali) दी. फिलहाल शंभूनाथ पांडेय की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है.

पढ़ें- छपरा SDO के बॉडीगार्ड ने खुद को मारी गोली, SP ने बतायी मौत की ये वजह

बुजुर्ग के सिर में मारी गोली: बताया जाता है कि शंभूनाथ पांडेय कोलकाता में रहकर गाड़ी चलवाने का काम करते हैं. 6 जून को ही वह अपने घर आए थे. सुबह सुबह अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे. तभी बाइक पर सवार होकर अपराधी पहुंचे. शंभूशरण ने सोचा कि राहगीर है और साफ सफाई करने लगे. इसी बीच एक युवक ने पीछे से आकर बुजुर्ग के सिर में गोली मार दी.

गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर: घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए. गोली लगने के बाद शंभूनाथ जमीन पर गिर पड़े. फायरिंग की आवाज सुनते ही आस पास के लोग इकट्ठा हो गए और आनन फानन में बुजुर्ग को सदर अस्पताल ले जाया गया. सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने सर में फंसी गोली को निकाल दिया और बेहतर इलाज के लिए शंभूनाथ को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है.

"सुबह सुबह अपने दरवाजे के बाहर झाड़ू कर रहा था. तभी बाइक सवार दो युवक आए जिसमें से एक युवक बाइक से उतरकर चापाकल पर हाथ पैर धोने लगा. मुझे लगा कि कोई राहगीर है. जिसके बाद फिर से झाड़ू लगाने लगे. तभी पीछे से गोली मार दी. मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है."- शंभूनाथ पांडे, घायल बुजुर्ग

जांच में जुटी सदर थाना पुलिस: वहीं सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ नशिम अख्तर ने बताया कि घायल की हालत ठीक है. उसके सिर से गोली निकालने के बाद रेफर कर दिया गया है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची जहां घायल का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

"बुजुर्ग को सिर में गोली मारी गयी है. गोली निकाल दी गई है और मरीज को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. घायल की हालत खतरे से बाहर है."- डॉ नशिम अख्तर, चिकित्सक,सदर अस्पताल