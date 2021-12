दरभंगा: लहेरियासराय थाना क्षेत्र के एमएलए एकेडमी स्कूल में साइकिल चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई करने का मामला सामने (Minor beaten up for theft in Darbhanga) आया है. ग्रामीणों ने नाबालिग को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा. नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल (Video Viral Of Beating) हो रहा है. इस संबंध में सदर डीएसपी कृष्णानंद कुमार ने कहा कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, एमएलए एकेडमी स्कूल परिसर में नए भवन का निर्माण हो रहा है. वहां काम कर रहे शाहगंज मोहल्ला निवासी राजू कुमार की साइकिल चोरी हो गई. इसके बाद लोगों ने एक नाबालिग बच्चे को पकड़ लिया गया और उसके दोनों हाथ को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पिटाई करने लगे. लोगों का आरोप था कि नाबालिग ने ही साइकिल की चोरी की है. बच्चे को पीटते हुए लोगों ने वीडियो भी बना लिया और वायरल कर दिया.

नाबालिग की पिटाई पर पुलिस अधिकारी ने क्या कहा

स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली के खंभे में बांधकर घंटों तक लोग नाबालिग को पीटते रहे और बच्चा रोता-चिल्लाता रहा. किसी ने उसे छुड़ाया तक नहीं. हालांकि, आरोपी नाबालिग ने साइकिल चोरी की बात स्वीकार भी किया. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी कृष्णानंद कुमार ने नाबालिग के साथ मारपीट की घटना की पुष्टि की है. मारपीट करने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है. दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

