दरभंगा: नीतीश सरकार की लगातार सख्ती के बावजूद बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) असरदार साबित होती नहीं दिख रही है. लोग सरेआम शराब पीने-पिलाने और वाहनों में ढोने का काम कर रहे हैं. बुधवार को दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर तालाब (Liquor Laden Vehicle Overturns In Pond In Darbhanga) में शराब से भरी एक वैगन आर कार पलट गई. इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ तालाब के किनारे जुट गई.

शराब की लूटपाट की आशंका को देखते हुए विश्वविद्यालय थाना और उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची. एक ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर तालाब से उस कार को निकाला गया. पुलिस ने वाहन और उसमें लदी शराब को जब्त कर लिया है और उसे थाने ले गई. विश्वविद्यालय थाने के एएसआई कृष्णा कुमार ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि लक्ष्मीसागर तालाब में शराब लदा एक वाहन पलटा हुआ है.

शराब लदा वाहन तालाब में पलटा

सूचना के तुरंत बाद एएसआई पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया गया. वहीं, दरभंगा के उत्पाद निरीक्षक सुधेश्वर लाल ने बताया कि सुबह करीब साढ़े सात बजे उन्हें सूचना मिली थी कि लक्ष्मीसागर तालाब में एक वाहन पलटा हुआ है. पुलिस को आशंका हुई कि वाहन में शराब हो सकती है. इसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे और सबसे पहले यह जानने की कोशिश की गई कि वाहन में कोई आदमी फंसा तो नहीं है.

उन्होंने कहा कि, जांच के बाद पता चला कि वाहन में कोई व्यक्ति नहीं है. उसमें शराब लदी हुई है. इसके बाद एक ट्रैक्टर से रस्सी से बांधकर शराब लदे वाहन को तालाब से निकाला गया और वाहन समेत शराब जब्त कर ली गई है. उन्होंने कहा कि वाहन में कितनी शराब लदी है. अभी इसकी गिनती नहीं की जा सकी है.

