दरभंगाः बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम राजीव रौशन (DM Rajeev Roshan) ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डीएमसीएच और जिला स्कूल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पहुंचे. जहां उन्होंने कोविड वार्ड और ऑक्सीजन युक्त बेड का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने जिला में पदस्थापित डॉक्टरों की छुट्टी को तत्काल स्थगित करने का भी निर्देश दिया.

डीएम राजीव रौशन ने उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार सिन्हा और अन्य आलाधिकारियों के साथ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डीएमसीएच एवं जिला स्कूल अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन, डीएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कोविड संक्रमित मरीज की समय पर जांच और सही इलाज मुहैया कराने के लिए सभी जरूरी उपायों को करने का आदेश दिया.

जिलाधिकारी ने डीएमसीएच और कोविड हेल्थ सेंटर के सभी बेडों का अवलोकन किया. इस दौरान डीएम ने डीएमसीएच के अधीक्षक हरि शंकर मिश्र एवं प्राचार्य के.एन. मिश्र से उपलब्ध सुविधा के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने सभी बेडों को दुरूस्त रखने, बेड के साथ बेल की सुविधा, मोनेटरिंग स्क्रीन, डॉनिंग टाकिंग की सुविधा, मरीज के अभिभावक या अटेंडेंट की जानकारी के लिए इंटरकॉम की व्यवस्था करने की बात कही.

दरअसल डीएम राजीव रौशन कोरोना के बढ़ते मामले की रोकथाम के लिए एक्शन मोड में हैं. संक्रमण की रोकथाम और स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित मामले को लेकर उन्होंने सिविल सर्जन से कई जानकारी हासिल की. साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन को जिला में पदस्थापित डॉक्टरों की छुट्टी को तत्काल रद्द कर देने का निर्देश दिया.

बता दें कि डीएमसीएच में पहले ही गंभीर रूप से कोविड संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त 120 बेड लगाये गये हैं. वहीं, जिला स्कूल के परीक्षा भवन में बनाए गए डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 200 बेड ऑक्सीजन सिलिंडर युक्त बनाया गया है. इन दोनों जगहों पर व्यवस्था को हर हाल में बेहतर रखने के आदेश अधिकारियों को डीएम ने दिए हैं.

