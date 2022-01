पटना: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Patna) ने गुरुवार को रिकॉर्ड बनाया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पटना जिले में पिछले 24 घंटों में कुल संक्रमितों की संख्या 1599 तक पहुंच (Corona positive cases increasing in Patna) गई है. जिसमें पटना जिले के 1203 मरीज शामिल हैं. इसके अलावा अन्य जिलों के 396 संक्रमित मरीज हैं.



इसे भी पढ़ें : बिहार में कांस्टेबल बहालीः फिजिकल की तैयारी में जुटी लड़कियों ने कहा- इस बार जरूर पहनेंगे पुलिस की वर्दी

गुरुवार को तक 1599 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसमें से 396 लोग पटना से बाहर के हैं, लेकिन उनकी जांच यहां हुई थी. 1203 लोग राजधानी पटना के हैं, जिसमें 17 साल से कम उम्र के 50 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, एक 3 साल की मासूम बच्ची का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है. फिलहाल उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है. हांलाकि डॉक्टरों द्वारा बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है. अब कुल मिलकार में पटना जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है. वहीं, प्रदेश में कोरोना के 156 मरीज अस्पताल में एडमिट हैं. जिनमें से 40 मरीजों ICU में इलाज चल रहा है. शेष अन्य संक्रमित मरीजों को उनके घरों में आइसोलेट किया गया है.

बता दें कि एनएमसीएच अधीक्षक और उपाधीक्षक समेत 38 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं. दो जनवरी को 84, तीन जनवरी को 72, चार जनवरी को 59 और पांच जनवरी को 38 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. अब तक नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 275 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं. जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है.

पीएमसीएच के 5 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. ये सभी हाल ही में संपन्न हुए आईएमए के कार्यक्रम में शरीक हुए थे. वहीं मसौढी में दो चिकित्सक, पुनपुन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक चिकित्सक और मसौढ़ी अस्पताल के अस्पताल प्रबंधक भी संक्रमित हुए हैं. इसके साथ ही पटना में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 से ज्यादा पहुंच गई है.

स्वास्थ्य विभाग (Bihar Health Department) के द्वारा गुरुवार को जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक पटना में 1203 नए संक्रमितों की पहचान हुई. पूरे बिहार में 1599 नए मामले सामने आए हैं. इसके अलावा अन्य जिलों के 396 संक्रमित मरीज हैं. सूबे में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4000 से ज्यादा हो गई है.

बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में आज से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. इसके तहत रात के आठ बजे से लेकर सुबह के पांच बजे तक सख्ती लागू रहेंगी. दुकानों को रात के आठ बजे तक ही खुलने की अनुमति दी गई है. वहीं, सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने के लिए निर्देशित किया गया है.

इसे भी पढ़ें : कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ अस्पतालों में एडमिट होने वाले मरीजों की बढ़ी संख्या, आईसीयू में 39 मरीज एडमिट

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP