बक्सर: बिहार के बक्सर जिले में एक छात्रा ने बीजेपी एक नेता पर दुष्कर्म करने का आरोप (Allegation Of Molestation In Buxar) लगाया है. छात्रा ने महिला थाना में बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर (FIR against BJP leader in Buxar) भी दर्ज कराई है. छात्रा ने लिखित शिकायत में आरोप लगाते हुए बताया है कि बीजेपी नेता ने उसे खाना खिलाने के बहाने एक होटल में ले गया और वहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

इसे भी पढ़ें: छात्रा का घर के बाहर फेंका मिला शव, परिजनों ने बॉयफ्रेंड पर लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर उक्त आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए है. एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अनुराग त्रिवेदी ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उक्त आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में सत्ताधारी दल के लोग ही बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने लगेंगे, वहां की बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी. वहीं, छात्रा के एफआईआर दर्ज कराने के आठ दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. जिसे लेकर लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर हैं.

ये भी पढ़ें: गांव के 5 युवकों ने युवती का किया अपहरण, पीड़िता ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

अनुराग त्रिवेदी ने कहा कि एक ओर तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के नेता बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो यह आंदोलन और उग्र होगा. इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माधुरी कुंवर से बात की गई. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है.



'पुलिस किसी के दबाव में नहीं है. एफआईआर दर्ज हो गया है. इस पूरे केस के अनुसंधान के लिए टीम गठित की गई है. आरोपी चाहे जो भी हो, पुलिस उस पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी. लोग किसी पर भी कोई आरोप लगा सकते हैं.' -नीरज कुमार सिंह, एसपी





विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP