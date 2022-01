बक्सर: बिहार में कोरोना (corona in bihar) की तीसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है. इसको लेकर सरकार लगातार सावधानियां बरतने के साथ ही कई पाबंदियां भी लगा रही है. बक्सर में भी कोरोना (preparation of third wave covid 19 in buxar) के मामलों में इजाफा हो रहा है. आमो खास सभी को ये अपनी चपेट में ले रहा है. कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हुए बक्सर डीएम अब स्वस्थ होकर काम पर वापस लौट आए हैं. डीएम ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए.

बक्सर डीएम अमन समीर ने कोरोना से संबंधित जिले चल रही हर तैयारी पर विस्तार से चर्चा की. चाहे वह प्रिकॉशनरी डोज की बात हो , मैट्रिक और इंटर के 15 से 17 आयु वर्ग के किशोरों की वैक्सीनेशन की बात हो,बुजुर्गों की टीकाकरण की बात हो या फिर विपरीत परिस्थितियों में कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी की. जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को अपने अनुभव से सीख लेते हुए सभी तरह के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए. मास्क पहनना , हाथ धोना इन सारी बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें.

कोरोना को मात दे काम पर लौटे बक्सर डीएम

"10 तारीख से प्रिकॉशनरी डोज प्रारंभ हो चुका है. सबसे पहले हेल्थ केयर वर्करों को डोज दिया जा रहा है. हेल्थ केयर वर्कर में लगभग 60% वर्कर को डोज दिया जा चुका है. वहीं लगभग 40 % फ्रंटलाइन वर्करों को डोज दिया जा चुका है. 5 दिन के अंदर हेल्थ लाइन वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को डोज देने का काम संपन्न हो जाएगा. 9 महीना पहले जिनका सेकंड डोज हुआ होगा उन लोगो को प्रिकॉशनरी डोज लेना होगा. इसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं और उनको कुछ ना कुछ बीमारी है, उससे बचने के लिए समय बद्ध तरीके से प्रिकॉशनरी डोज जरूर ले लें."- अमन समीर, डीएम, बक्सर

डीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि, जितने भी 60 वर्ष के ऊपर के लोग है जिनको दूसरा डोज लिए 9 महीने हो चुके हैं, वे खुद भी आरोग्य सेतु एप से देख सकते हैं कि उन्हें प्रिकॉशनरी डोज कब लेना है. लिंक सब जगह दिया हुआ है, जिस फोन नंबर से सेकंड डोज लिया गया था, उस नंबर को डालते ही ऑटोमेटेकली आप प्रिकॉशन डोज कब लेंगे जानकारी देख सकते हैं.

मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थियों की बात करते हुए डीएम ने बताया कि, परीक्षा से पहले जितने भी बच्चे हैं, सभी का वैक्सीनेसन पूरा कर लिया जाएगा. इनका टीकाकरण 3 तारीख से शुरू हुआ था. जिले का कुल लक्ष्य 148508 है जिसमें लगभग 65000 लक्ष्य कंपलीट कर लिया है. शेष पर भी काम चल रहा है. 65000 बच्चों का टीकाकरण अभी बाकि है. साथ ही विषम परिस्थितियों के तैयारी को लेकर डीएम अमन समीर ने बताया कि लास्ट टाइम हमलोग के यहां oxygen plant नहीं था ,अभी वर्तमान में हमलोग के यहां 3 ऑक्सीजन प्लांट है. 150 बेड ऑक्सीजन तैयार रखा गया है और 50 बेड अभी तैयार हो रहा है. इसे 250 बेड करना है.

bihar corona update: गौरतलब है कि जिले अभी कुल 370 कोविड एक्टिव संक्रमितों की संख्या है,जिसमें शून्य से नौ वर्ष में 5 ,दस से उन्नीस में 40 ,बीस से उनत्तीस में 108, तीस से उनचालीस में 103,चालीस से उनचास के बीच 56,पचास से उनसठ में 36 तथा 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में 22 संक्रमित पाये गयें हैं.

