गया: पूरे देश में कोरोना संक्रमण (Corona Infection in India) की तीसरी लहर का असर दिख रहा है. केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) से निपटने को लेकर व्यापक अभियान चला रही है. इसी क्रम में बिहार के गया शहर में भी नगर निगम द्वारा पिछले एक सप्ताह से व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है. जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है.

इस अभियान के तहत मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव सहित नगर निगम के तमाम अधिकारी व सफाईकर्मी लगातार शहर की सड़कों, दुकानों व गलियों को सैनिटाइज कर रहे हैं. सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसी केमिकल का इस्तेमाल कीटाणुओं व लार्वा को मारने के उद्देश्य से किया जा रहा है. अब नगर निगम के इस सैनिटाइजेशन अभियान का सकारात्मक पहल देखने को मिल रहा है. आज नगर निगम के वार्ड संख्या 8, 9, 10, 11 एवं 12 में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया. इस दौरान कई जगहों पर मेयर, डिप्टी मेयर और सफाई कर्मियों का लोगों ने फूल-माला पहनाकर स्वागत किया.

इस मौके पर मेयर गणेश पासवान ने कहा कि एक समय था जब गया नगर निगम को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था. लेकिन, नगर निगम द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के कारण अब गया की छवि साफ-सुथरा शहर की बन रही है.

'पिछले दिनों बिहार के गया शहर को सफाई के मामले में नंबर वन शहर घोषित किया गया था.गया जिले में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है. इसके बावजूद इसके निगम के तमाम पार्षद गण, अधिकारी व सफाईकर्मी अभियान में लगे हुए हैं. जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक अभियान जारी रहेगा.' - गणेश पासवान, मेयर

उन्होंने जनता से भी अपील किया कि कोरोना की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें. वहीं, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा किये गए सर्वे में गया को कम प्रदूषित शहर घोषित किया गया है. पटना और मुंगेर में एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा है.

'गया का एयर क्वालिटी इंडेक्स मात्र 168 है जो लोगों के सांस लेने लायक है. यह दर्शाता है कि नगर निगम द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, वह जानता के हित में है. फिलहाल, यहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है. गया का तापमान 5 डिग्री है. ऐसे में विगत एक सप्ताह से अहले सुबह से ही लगातार सैनिटाइजिंग, फागिंग और सफाई अभियान चल रहा है. यही, वजह है कि गया में इसकी सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है.' - मोहन श्रीवास्तव, डिप्टी मेयर

उन्होंने कहा कि यह अभियान आगामी 31 जनवरी तक चलेगा. उसके बाद व्यापक पैमाने पर नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. हर हाल में गया को स्वच्छ और साफ बनाना है. सफाई अभियान के दौरान शहरवासियों द्वारा जगह-जगह पर फूल-माला पहनाकर और फूलों की वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है. यह दर्शाता है कि जनता समझ रही है कि कौन काम करने वाला है और कौन सिर्फ कागजी बात करने वाला.

वहीं, गया शहर के नई गोदाम मोहल्ला निवासी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि विगत एक सप्ताह पहले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा थी. लेकिन, नगर निगम द्वारा लगातार चलाए जा रहे सैनिटाइजेशन अभियान के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है.

'शहर भी गंदगी मुक्त हो रहा है. मच्छरों के प्रकोप से भी लोगों को निजात मिली है. हम निगम के अधिकारियों से मांग करते हैं कि सैनिटाइजेशन अभियान आगे भी चलते रहे. सिर्फ, गया शहर ही नहीं बल्कि इसे पूरे जिले और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह अभियान चलाने की जरूरत है. नगर निगम की इस पहल का हम लोग स्वागत करते हैं.' - राजेश कुमार सिंह, निवासी, नई गोदाम मोहल्ला

