औरंगाबादः बिहार के औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना के कांडी बिगहा गांव में डीजल के चोरी के विवाद (Controversy over diesel theft in Kandi Bigha village) में एक बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या (Old Man beaten to death in Aurangabad) कर दी गई. वहीं महिला-पुरुष समेत आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया गया. घायलों में दो महिलाओं की हालत काफी गंभीर है. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दरअसल, मृतक का भतीजा पिंटू साव बटाई पर खेती का काम करता है. एक दिन उसके ट्रैक्टर से डीजल की चोरी हो गई. चोरी का आरोप गांव के ही निर्भय साव पर लगा. इस घटना के बाद निर्भय और पिंटू के बीच तनाव उत्पन्न हो गया लेकिन उस समय गांव के ही लोगों ने इसे रफा-दफा कर दिया.

परिजन बताते हैं कि मामला सुलझ जाने के बाद वे निश्चिंत हो गए थे. लेकिन, निर्भय पासवान अपने मित्र धीरज विश्वकर्मा सहित करीब 8 की संख्या में लोगों के साथ पिंटू साव के घर पहुंच गए और लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से घर पर हमला कर दिया. इस हमले में घर के महिला-पुरुष समेत कई लोग घायल हो गए हैं. हमले में छेदी साव, धर्मेंद्र साव, राकेश साव, राजेश साव, रानी कुमारी, रीना कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां छेदी साव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. अन्य घायलों का भी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसके बाद गांव में तनापूर्ण माहौल है. टंडवा थाना थाना अध्यक्ष ने बताया कि हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

