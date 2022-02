खगड़िया: बिहार के खगड़िया में दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे (Fight Between Two Sides in Khagaria) चले. जिले में वार्ड सचिव के पद पर होने वाले चुनाव में एक बार फिर दो पक्षों में झड़प हो गई. लाठी डंडे और कुर्सियों के सहारे दोनो पक्ष एक-दूसरे से भिड़ गए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला मोरकाही थाना इलाके के सबलपुर गांव की है. इस घटना के बाद वार्ड सचिव चुनाव को स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, अधिकारी इस घटना के बारे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं.

खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव में वार्ड सचिव चुनाव में जमकर मारपीट हुई. बताया जा रहा है कि वार्ड सचिव चुनाव के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर वार्ड सचिव चुनाव में धांधली कराने का आरोप लगाया जिसके बाद कहा-सुनी मारपीट में बदल गई. मिली जानकारी के अनुसार, सबलपुर गांव में कराए जा रहे वार्ड सचिव चुनाव के दौरान अचानक एक पक्ष के लोग हल्ला करने लगे जिसके बाद दो पक्षों में बहस शुरू हो गई. इस दौरान चुनाव स्थल पर धीरे-धीरे दोनों पक्ष के समर्थक जुटने से चुनाव स्थल रणभूमि में तब्दील हो गई. जिसके बाद चुनाव सम्पन्न कराने गए, अधिकारियों को बिना इलेक्शन कराए लौटना पड़ा.

घटना सबलपुर गांव के मध्य मकतब स्कूल की बताई जा रही है. वार्ड सचिव चुनाव के दौरान झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की बात भी बताई जा रही है. वायरल वीडियो में लोग एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक रहे हैं जबकि कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठियां भांज रहे हैं.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

