भोजपुर: बिहार के भोजपुर (Bhojpur Crime News) में बीते शनिवार को अपराधियों ने पिता-पुत्र पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. जिसमें पुत्र आकाश पटेल की मौके पर ही मौत हो गयी थी. जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है. ये घटना नगर थाना क्षेत्र के शिवगंज में हुई थी. मृतक आकाश जेडीयू नेता का भतीजा है. रविवार को मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Road Jam In Protest Against Murder In Bhojpur) की. इधर, डीआईजी क्षत्रनिल सिंह ने नगर थाना के इंस्पेक्टर और हरिजन थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है.

चार घंटे तक किया सड़क जाम: मृतक के परिजन हत्या के विरोध में सुबह से ही सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे. करीब चार घंटे तक नगर थाना क्षेत्र के शिवगंज स्थित दुर्गा मंदिर की सड़क को प्रदर्शनकारियों ने जाम रखा. आसपास के दुकानों को भी आक्रोशित लोगों ने बंद करा दिया. टायर-ट्यूब में आग लगाकर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया.

एएसपी ने हटवाया सड़क जाम: लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे. बाद में एएसपी हिमांशु आए और आक्रोशित लोगों को समझाकर सड़क जाम हटवाया. बता दें कि बीते शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के शिवगंज में हथियारबंद अपराधियों ने पिता और पुत्र पर अंधाधुंध फायरिंग की. जिसमें पुत्र आकाश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि पिता अमरजीत पटेल जख्मी हो गए थे. घटना के बाद से पुलिस के कार्यशैली को ले कर परिजनों में काफी आक्रोश है.