आराः बिहार के भोजपुर जिले में एक बार फिर हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचाया है. आरा में दुकान पर बैठे पिता–पुत्र को हथियार बंद बदमाशों ने गोली मार (Criminals Shot Father And Son In Bhojpur) दी. हमले में पुत्र की घटना स्थल पर ही मौत (Murder In Ara Murder In Bhojpur Nagar Police Station Area) हो गई. वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती. परिजनों ने बताया कि घायल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. वारदात नगर थाना क्षेत्र के शिवगंज मोहल्ले की बतायी जा रही है. मृतक युवक का शिवगंज में आटा मिल है. मिली जानकारी के अनुसार पूर्व के विवाद में नामजद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है.

