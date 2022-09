आरा: दो दिन पहले भोजपुर में पति और पत्नी को गोली मारी (Husband and wife shot in Bhojpur) गई थी. हालांकि डॉक्टरों के प्रयास के कारण दोनों की जान बच गई लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची (Husband conspires to kill wife in Bhojpur) थी. इस मामले में पुलिस ने दो सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या के लिए 2 लाख की सुपारी दी गई थी. आरोपी घायल पति अजय कुमार मिश्रा को अपनी अभिरक्षा में पुलिस अस्पताल में इलाज करवा रही है.

पति ने रची पत्नी की हत्या की साजिश: पुलिस के अनुसार इस घटना को अंजाम देने के पीछे घायल पति का ही हाथ है. जहां 2 लाख रुपए की सुपारी देकर आरोपी पति अजय कुमार मिश्रा ने हथियार बंद अपराधियों के हाथों अपनी पत्नी संध्या देवी की हत्या करवाने की साजिश रची था. जिसको लेकर सुपारी किलरों के द्वारा पत्नी को टारगेट करते हुए गोली चलाई हुई थी लेकिन इस गोलीबारी में पत्नी के साथ साथ आरोपी पति भी बुरी तरह से घायल हो गया और उसके मंसुबे पर पानी फिर गया. इस हाई प्रोफाइल कांड का खुलासा आज भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर किया.

घटना में शामिल दो बदमाश गिरफ्तार: एसपी ने बताया कि 31 अगस्त की देर शाम बिंदटोली मोहल्ला निवासी उत्तम कुमार विश्वकर्मा और उनकी पत्नी संध्या देवी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे. तभी गजराजगंज ओपी क्षेत्र के पकड़ियाबर गांव के पास उन पर हथियार से लैस बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई. जिसमें दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए. इस कांड के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आरा सदर हिमांशु कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. आरोपियों के पास से इस कांड में प्रयुक्त 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है.

"उक्त कांड का वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बिंदटोली निवासी कृष्ण कांत गुप्ता और मारूति नगर निवासी नवनीत कुमार तिवारी के घर पर छापेमारी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकारी है. इस कांड के पीछे घायल उत्तम कुमार विश्वकर्मा का हाथ है. उसके द्वारा अपनी पत्नी संध्या देवी की हत्या के लिए 2 लाख की सुपारी दी गई थी"- संजय कुमार सिंह, एसपी, भोजपुर