भोजपुर: बिहार में अपराधी बेलगाम (Gun Firing In Bhojpur) हो गए हैं. बदमाश सरेआम हत्या और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र स्थित चंदवा के पास का है. जहां बदमाशों ने पति पत्नी को गोली मार (Husband And Wife Shot In Bhojpur) दी. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी हालत नाजुक बतायी जा रही है. बदमाशों ने महिला को चार गोली मारी है. इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है. इधर, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गयी है.

अपडेट जारी है ...