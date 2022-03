भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में गंगा नदी (Ganga River In Bhojpur) में सोमवार देर रात एक छोटी नाव पलटने का मामला सामने आया है. इस नाव पर 14 लोग सवार थे, जिनमें 11 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचायी है. वहीं नाव पर सवार दो महिला समेत एक बच्चा अभी भी लापता (Three Missing In Boat Accident In Bhojpur) है. कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के मझौली गंगा नदी घाट पर दियारा से फसल काट कर वापस लौटने के दौरान हादसा हुआ है. प्रशासन फिलहाल लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है.

भोजपुर में गंगा नदी में पलटी नाव: बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पहुंचे साथ ही रात में ही आरा सदर एसडीओ लाल ज्योति नाथ साहदेव और बड़हरा सीओ राम वचन राम भी पहुंचे और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया लेकिन रात में अंधेरा होने की वजह से जैसे-तैसे तलाशी अभियान चलाया गया. वहीं इस घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी का माहौल पूरी रात बना रहा. कोई कुछ भी बताने से परहेज कर रहा था. बताया जा रहा है कि रोहतास के विक्रमगंज निवासी मजदूर शारदा देवी, सिमरिया देवी और खेत मालिक लव सिंह के 12 वर्षीय पुत्र लापता है.

हादसे में अभी भी तीन लोग लापता: मिली जानकारी के अनुसार हर दिन नाव से फसल काटने मजदूर दियारा क्षेत्र में जाते थे और फसल काटने के बाद छोटी नाव पर 14 लोग सवार होकर वापस लौट रहे थे तभी नाव पलट गई जिसमें 3 लोग अभी भी लापता हैं. फिलहाल तीन थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

