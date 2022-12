सिक्किम में भोजपुर के जवान शहीद

भोजपुर: सिक्किम में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे (Sikkim Road Accident) में सेना के 16 जवान शहीद हो गए. इनमें बिहार के भी दो जवान शहीद (army man of bihar martyr in Sikkim Road Accident) शामिल थे. इस हादसे में भोजपुर के लाल नायक प्रमोद सिंह भी शहीद हुए हैं. जवान की शहादत की खबर मिलते ही परिवार समेत गांव में शोक की लहर है.

भोजपुर के लाल शहीद: शहीद जवान प्रमोद सिंह (Pramod Singh martyred in sikkim road accident) उदवंतनगर के वामपाली के रहनेवाले थे. इस खबर के मिलने के बाद से ही पूरे वामपाली गांव में सन्नाटा पसरा है और लोगों में गम का माहौल हैं. शहीद जवान के माता-पिता को अबतक बेटे की शहादत की जानकारी नहीं दी गई है. वहीं देहरादून में अपने बच्चों के साथ रह रही शहीद की पत्नी फ्लाइट से गांव पहुंच रही हैं.

जवान प्रमोद सिंह की शहादत की सूचना से टूट गया परिवार

गांव में शोक की लहर: वहीं शहीद के पैतृक गांव वामपाली स्थित घर पर लोगों आना-जाना शुरू हो चुका है. शहीद के बड़े भाई और वामपाली पंचायत के पूर्व उपमुखिया अजय सिंह बताते हैं कि उन्हें अपने भाई के शहीद होने की खबर शुक्रवार शाम को मिली. बड़े भाई अजय सिंह के मुताबिक साल 2011 में दानापुर में जॉइनिंग के बाद फिलहाल वो सिक्किम में 221 फील्ड रेजिमेंट में आर्टिलरी कोर में नायक के पद पर तैनात थे.

"शहीद जवान प्रमोद सिंह दो महीनों की छुट्टी लेकर गांव आये थे और 20 दिनों पहले ही वो गांव से छुट्टी बीताने के बाद सिक्किम अपने पोस्ट की ओर लौट गए थे. दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटे थे. स्वभाव से मृदुल और मिलनसार शहीद प्रमोद सिंह के शहीद होने की खबर से पूरा परिवार गम में डूब गया है. मां और पिता को अभी इसकी जानकारी नहीं है."- अजय सिंह, शहीद प्रमोद सिंह के बड़े भाई

उत्तरी सिक्किम के जेमा में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 16 जवान शहीद हो गए, जबकि चार घायल हो गए. दुर्घटना तब हुई जब वाहन एक तीखे मोड़ पर स्लिप हो गया (Army vehicle crashes in Zima village of Lachen in North Sikkim). चार जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने हादसे पर शोक जताया.