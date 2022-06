भागलपुर: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू है. इसके बावजूद शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है. तस्कर शराब तस्करी की नई-नई तरकीब खोजते रहते हैं. हालांकि कई बार चालाकी पकड़ी भी जाती है. इस कड़ी में भागलपुर में शराब के साथ 3 गिरफ्तार (Three liquor smugglers arrested in Bhagalpur) किए गए हैं.

पानी की बोतल में शराब: बताया जाता है कि भागलपुर-गोड्डा ट्रेन से देसी महुआ शराब खरीद कर बिक्री के लिए लाया जा रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास टीओपी थाना के थानाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में छापेमारी कर तीन तस्करों को पकड़ा गया है. खुटाहा हॉल्ट के पास से ट्रेन से उतरने के दौरान तीन शराब तस्कर पानी के प्लास्टिक की बोतल में 31 बोतल शराब भरकर अवैध तरीके से बेचने के ख्याल से भागलपुर आ रहे थे.

2 महिला समेत तीन शराब तस्कर गिरफ्तार: वहीं तीनों को अवैध देसी महुआ शराब जप्त करने के साथ पूछताछ के लिए थाने लाया गया है. जिन तीन शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है, उसमें बनगांव खुटाहा की रहने वाली 45 वर्षीय महिला बुद्धू देवी, दूसरी महिला इसाकचक थाना क्षेत्र के बुड़िया काली स्थान की 50 वर्षीय पूनम देवी और खुटाहा का रहने वाला सुरेंद्र कुमार (20 वर्ष) शामिल है.

