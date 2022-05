अररिया/फारबिसगंज: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू है. इसके बावजूद शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है. तस्कर शराब तस्करी की नई-नई तरकीब खोजते रहते हैं. हालांकि कई बार चालाकी पकड़ी भी जाती है. इस कड़ी में अररिया में वाटर फिल्टर से शराब बरामद (Liquor recovered from water filter in Araria) हुई है. जिले के फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र के सिमराहा एनएच 57 रेनू गेट के पास से मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक कंटेनर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है.

अररिया में वाटर फिल्टर से शराब बरामद: जानकारी के अनुसार सूचना मिली थी कि नागालैंड से पटना के लिए एक कंटेनर में नायाब तरीका अपनाते हुए शराब तस्करों ने विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब भरकर रखी है. भारी मात्रा में कंटेनर ट्रक संख्या एनएल 01एल 0126 पर वाटर फिल्टर बनाकर उसके अंदर ले जाया जा रहा है. जिसके बाद पटना टीम ने सिमराहा पुलिस के सहयोग से एनएच 57 सिमराहा रेणु गांव के गेट के पास कंटेनर को जब्त कर तलाशी लेने की कोशिश की.

सिमराहा थानाध्यक्ष ने की पुष्टि: बताया जाता है तलाशी के डर से चालक कंटेनर लेकर पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका. पुलिस द्वारा जब्त कंटेनर को सिमराहा थाना ले जाया गया. जहां गैस कटर के सहयोग से वाटर फिल्टर टैंक को काटा गया. जहां विभिन्न ब्रांडों के पांच सौ से ऊपर कार्टन शराब पुलिस ने बरामद की. मामले की पुष्टि सिमराहा थानाध्यक्ष साजिद आलम ने करते हुए बताया कि पुलिस और पटना टीम के द्वारा अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है.

